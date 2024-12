Stasera in tv giovedì 29 agosto 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 29 agosto 2024. Su Rai3, il film La scelta di Anne, con Anamaria Vartolomei. Su Rete 4, il film Sapore di mare, con Jerry Calà, Marina Suma.

Stasera in tv giovedì 29 agosto 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, Noos. Ospiti come Dario Fabbri e Carlo Lucarelli portano nel programma di Alberto Angela momenti di approfondimento sui temi della geopolitica e dei grandi enigmi legati alla scienza. Mentre il filosofo della scienza Telmo Pievani parte da una parola per approfondire la storia del nostro pianeta.

Su Rai2, alle 21.00, Sport: Paralimpiadi di Parigi 2024. Le gare di nuoto sono protagoniste della prima giornata dei Giochi. Tra le finali in programma, 50m stile libero femminili S6, 50m stile libero maschili S10, 50m stile libero femminili S10, 100m farfalla maschili S13, 100m farfalla femminili S13, 200m stile libero maschili S5, 200m stile libero femminili S5.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale Summer Night Concert. Il tradizionale concerto estivo della Filarmonica di Vienna nella cornice dei Giardini del Palazzo di Schonbrunn (Vienna) è diretto da Andris Nelsons. In programma, musiche di Wagner, Verdi, Smetana. Con la cantante d’opera Lise Davidsen.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Segreti di famiglia, con Kaan Urgancioglu. A Ilgaz (Kaan Urgancioglu) è arrivato un pacchetto con una chiavetta Usb nella quale c’è la registrazione di una telefonata, fatta da Ceylin a Engin, in cui lei confessa di aver rubato gli spazzolini da denti di Ozan e della moglie dando dello stupido a Ilgaz. Nel frattempo Ceylin si presenta a Ilgaz con un video.

Su Italia 1, alle 21.20, il documentario Gioco sporco – I misteri dello sport. Gli inviati delle “Iene” approfondiscono storie drammatiche legate al mondo dello sport, come quella del calciatore Denis Bergamini, trovato morto in Calabria il 18 novembre 1989, e la scomparsa di Ayrton Senna (1960-94), vittima trent’anni fa di un incidente durante le prove del Gran Premio di Imola.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In onda. L’estate sta finendo e già si annuncia un caldo autunno per il governo, alle prese con la legge di Bilancio, destinata come sempre ad essere criticata dalle opposizioni. E’ uno dei temi all’attenzione di Marianna Aprile e Luca Telese.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Only Fun – Comico Show. Angelo Pisani, con un monologo sulle difficoltà di essere padre di un adolescente, apre la terza puntata della quarta edizione, condotta da Elettra Lamborghini con i PanPers. Tra gli altri comici di oggi, Dario Cassini.

Su Real Time, alle 21.30, il programma musicale Il Concertozzo. Per festeggiare 40 anni di successi, la band italiana capitanata da Elio torna per il suo ormai iconico “Concertozzo”. Lo spettacolo sarà preceduto da “Il Concertozzino”, ossia l’insieme di esibizioni varie di alcune band emergenti.

I film di questa sera giovedì 29 agosto 2024

Su Rai3, alle 21.20, il film drammatico del 2021, di Audrey Diwan, La scelta di Anne, con Anamaria Vartolomei. Angouleme, Francia 1963. Anne (Anamaria Vartolomei), giovane studentessa con un promettente futuro davanti a sé, rimane incinta. Preoccupata per il suo futuro, vorrebbe interrompere la gravidanza, ma non c’è un modo legale per farlo. Intanto il suo rendimento scolastico continua a scendere.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’azione del 2018, di Stefano Sollima, Soldado, con Josh Brolin. Alcuni cartelli della droga messicani hanno iniziato ad accettare commissioni da terroristi islamici per aiutarli ad infiltrarsi negli Stati Uniti. Gli agenti Graver e Gillick fanno di tutto per cercare di fermarli.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1983, di Carlo Vanzina, Sapore di mare, con Marina Suma, Jerry Calà. Forte dei Marmi, estate del 1965. Avventure sotto l’ombrellone di alcuni ragazzi in vacanza. Luca (Jerry Calà) s’innamora della napoletana Marina (Marina Suma) mentre il fratello di lei, Paolo, perde la testa per Susan (Karina Huff), la fidanzata di Felicino. Intanto Selvaggia tradisce il fidanzato.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film thriller del 2006, di David R. Ellis, Snakes on a plane, con Samuel L. Jackson. Per eliminare il testimone scortato dall’agente federale Nelville Flynn, un killer libera centinaia di serpenti velenosissimi sul volo che li trasporta. E’ l’inizio di un incubo.

Su Iris, alle 21.10, il film thriller del 1994, di Curtis Hanson, The River Wild – Il fiume della paura, con Meryl Streep. Montana, Stati Uniti. Per tentare di risolvere i propri problemi, una coppia parte per un’avventurosa gita in gommone, ma s’imbatte in due pericolosi criminali.

Su La 5, alle 21.10, il film fantastico del 2008, di Catherine Hardwicke, Twilight, con Robert Pattinson, Kristen Stewart. Nuova in città, Bella s’innamora di un compagno di classe. Quando scopre che il giovane è un vampiro, ne accetta la diversità, ma arrivano altre creature della notte.

Stasera in tv giovedì 29 agosto 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2013, di Uberto Pasolini, Still Life, con Eddie Marsan, Joanne Froggatt. John, meticoloso funzionario londinese, deve organizzare i funerali dei cittadini deceduti in solitudine. Quando scopre che verrà licenziato, chiede di portare a termine l’ultimo incarico.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2023, di Greta Gerwig, Barbie, con Margot Robbie, Ryan Gosling. Barbie si ritrova all’improvviso triste e imperfetta. Per trovare la causa del cambiamento deve lasciare Barbieland e recarsi nel mondo reale accettando, suo malgrado, l’aiuto di Ken.