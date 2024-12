Chicago MED episodi del 28 agosto su Italia 1: trama, cast e curiosità

La nona stagione di Chicago MED, serie tv appartenente al genere drammatico, termina mercoledì 28 agosto con gli episodi Credo che tu mi stia nascondendo qualcosa, Un aiuto dagli amici e Ti conosco veramente?. Gli appuntamenti sono trasmessi su Italia 1 dalle ore 21:20 circa.

Chicago MED Credo che tu mi stia nascondendo qualcosa, regista e dove è girata

Chicago MED 9, la cui ultima puntata è prevista in chiaro in Italia nella giornata odierna, è una produzione originale delle società Wolf Entertainment e di Universal Television. Creata da Dick Wolf e da Matt Olmstead, ovvero gli stessi che hanno ideato Chicago Fire e Chicago PD, la trama è incentrata sulle vicende lavorative e personali dei medici del Gaffney Chicago Medical Center.

La sceneggiatura è scritta da Diane Frolov, Andrew Schneider, Meridith Friedman, Eli Talbert, Lily Dahl, Danny Weiss, Gabriel L. Feinberg e Ryan Michael Johnson. La regia, invece, è di Sharon Lewis, Antony Nardolillo, Tess Malone, Anna Dokoza, Michael Pressman e Gonzalo Amat. Le riprese si sono svolte a Chicago.

Chicago MED Credo che ti mi stia nascondendo qualcosa, la trama

Nel corso di Credo che tu mi stia nascondendo qualcosa di Chicago MED, il medico Ripley accoglie in ospedale due vecchi amici, ovvero Sully e Linne. Questi ultimi sono costretti a richiedere l’intervento degli specialisti in quanto la donna, in gravidanza, sta avendo delle complicazioni. Nel frattempo, il dottor Charles, accompagnato da uno studente, si prende cura di un uomo che ha un disturbo bipolare mai diagnosticato prima d’ora.

In seguito, parte l’appuntamento intitolato Un aiuto dagli amici. In esso, Crockett vorrebbe effettuare un trapianto di fegato su Colin. Tuttavia, il bambino sviluppa un’infezione, a causa della quale effettuare un’operazione potrebbe essere troppo rischioso.

Ti conosco veramente?, la trama

L’ultima serata in compagnia di Chicago MED 9 termina, in seconda serata, con Ti conosco veramente?. La relazione fra Ripley ed Hannah si sta facendo seria, ma il passato del giovane medico continua a condizionarlo. L’uomo, intanto, accompagnato da Charles deve curare un prigioniero con demenza.

Chicago MED Credo che tu mi stia nascondendo qualcosa, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nella nona stagione di Chicago MED, la cui ultima puntata è in onda oggi su Italia 1 ed in streaming su Mediaset Infinity.