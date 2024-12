Stasera in tv lunedì 9 settembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 9 settembre 2024. Su Rai2, il talk show condotto da Monica Setta, Storie di donne al bivio. Su Canale 5, il film Il diavolo veste Prada, con Meryl Streep.

Stasera in tv lunedì 9 settembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 20.30, Calcio. Nations League: Israele-Italia. Tre giorni dopo il debutto a Parigi contro la Francia, la fase a gironi prosegue per l’Italia sul campo neutro della Bozsik Aréna di Budapest, in Ungheria. L’ultimo precedente contro Israele risale al 5 settembre 2017, durante le qualificazioni ai Mondiali, quando la Nazionale di Ventura vinse per 1 a 0.

Su Rai2, alle 21.20, il talk show Storie di donne al bivio. Settimana piena di impegni per Monica Setta, che inizia con un nuovo speciale del suo talk (tra le ospiti, Eleonora Giorgi). Da mercoledì 11 il programma tornerà ad andare in onda regolarmente in seconda serata; a seguire, giovedì, il ritorno di “Generazione Z”, e poi, sabato, “Unomattina in famiglia”.

Su Rai3, alle 21.20, Insider. Ci si può trovare faccia a faccia con le organizzazioni criminali anche senza farne parte, o senza aver scelto per professione di perseguirle. Come nel caso dei giornalisti minacciati dalle mafie, che lottano con una sola arma, la parola. Anche loro sono protagonisti del programma di Roberto Saviano.

Programmi Mediaset, La7, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. La politica italiana e internazionale, l’economia, la cronaca e il costume: sono gli argomenti al centro del programma di Nicola Porro in onda in diretta da Roma ogni lunedì sera. In primo piano ci sono le decisioni del governo Meloni, alle prese con la definizione della nuova legge di Bilancio.

Su La7, alle 20.35, In viaggio con Barbero “Il caso Matteotti”. Alessandro Barbero ricorda Giacomo Matteotti, segretario del Partito Socialista Italiano e uno dei leader più influenti del nostro Paese nel centenario del rapimento e del delitto avvenuti il 10 giugno 1924.

Su Nove, alle 21.25, Il coraggio di essere Franco. Con la voce narrante di Alessandro Preziosi, rivediamo il docu-film su Franco Battiato realizzato nel 2022 a un anno dalla morte. Ne è nato un ritratto inedito grazie anche alla collaborazione della nipote Cristina.

I film di questa sera lunedì 9 settembre 2024

Su Rai4, alle 21.00, il film horror del 2009, di Joel Schumacher, Blood Creek, con Dominic Purcell, Michael Fassbender. Il poliziotto Evan riceve la visita del fratello Victor, che credeva morto. Insieme i due si recano a Town Creek, dove scoprono un terrificante complotto esoterico di una setta neonazista.

Su Rai5, alle 21.15, il film commedia del 2017, di Cosimo Gomez, Brutti e cattivi, con Claudio Santamaria, Sara Serraiocco. A Roma, un mendicante paraplegico, soprannominato il Papero, mette a segno una rapina in banca con la moglie e altri due complici. Ma dopo il colpo le cose si complicano.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1985, di Lawrence Kasdan, Silverado, con Kevin Costner, Scott Glenn. Usciti di prigione, Paden, Emmett, Jake e Mal decidono di raggiungere un villaggio del West per rifarsi una vita. Non sanno che nel paesino spadroneggia uno sceriffo corrotto.

Su Canale 5, il film commedia del 2006, di David Frankel, Il diavolo veste Prada, con Meryl Streep, Anne Hathaway. Andy (Anne Hathaway), brillante studentessa di giornalismo, trova un posto a New York come assistente di Miranda Priestly (Meryl Streep), tirannica direttrice di una prestigiosa rivista di moda. All’inizio il look della ragazza lascia molto a desiderare e i colleghi la guardano con sufficienza, ma poi…

Su Italia 1, alle 21.20, il film thriller del 2020, di Ric Roman Waugh, Greenland, con Gerard Butler, Morena Baccarin. Una cometa si sta avvicinando pericolosamente alla Terra. John Garrity (Gerard Butler), imprenditore edile di Atlanta, assieme all’ex moglie Allison (Morena Baccarin) e al figlio Nathan, affronta un viaggio impossibile e pieno di insidie nel tentativo di mettersi in salvo nel bunker di Thule, in Groenlandia.

Tv8 – 20 Mediaset – Iris – La5

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 2014, di Shana Feste, Un amore senza fine, con Gabriella Wilde, Alex Pettyfer. Jade e David si conoscono dopo il diploma e cominciano una storia d’amore. Ma il futuro della ragazza è già stato pianificato dal padre e per loro non sarà facile restare insieme.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2017, di David Leitch, Atomica bionda, con Charlize Theron, James McAvoy. Un agente dell’M16 in possesso d’informazioni segrete viene assassinato. Lorraine, migliore esperta di intelligence, viene mandata in missione per rintracciare la lista perduta.

Su Iris, alle 21.10, il film thriller del 2002, di Tom Shadyac, Il segno della Libellula – Dragonfly, con Kevin Costner, Kathy Bates. La dottoressa Darrow muore durante una missione umanitaria. Il marito, che non si rassegna alla sua perdita, si convince che lei lo stia contattando dall’Aldilà.

Su La5, alle 21.10, il film drammatico del 2021, di Benito Zambrano, Pane al limone con semi di papavero, con Elia Galera, Eva Martin. Anna e Marina, due sorelle separate da adolescenti, si ritrovano in un piccolo villaggio di Maiorca per vendere una pasticceria ereditata da una misteriosa donna che non conoscono.

Stasera in tv lunedì 9 settembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2023, di Rebecca Miller, E all’improvviso arriva l’amore, con Peter Dinklage. In preda ad un blocco creativo, e spinto dalla moglie psicoterapeuta, il musicista Steven vaga per New York in cerca d’ispirazione. L’incontro con la passionale Katrina lo sconvolgerà.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2013, di Angelina Jolie, Unbroken, con Jack O’Connell. La storia di Louis Zamperini, atleta olimpionico ed eroe di guerra. Nel 1942, dopo aver passato 47 giorni su una zattera nel Pacifico, viene recuperato dai Giapponesi e subirà le angherie di un sadico sergente.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2011, di Jaume Collet-Serra, Unknown – Senza identità, con Liam Neeson. Berlino: dopo un incidente stradale, il dottor Harris si risveglia dal coma e scopre che la moglie non lo riconosce più e un uomo si è impossessato della sua identità. Che fare?

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2019, di e con Marco D’Amore, L’immortale. La storia di Ciro Di Marzio, una dei protagonisti della serie Gomorra. Sopravvissuto al colpo di pistola di Genny Savastano, Ciro è costretto a lasciare Napoli e don Aiello gli affida un incarico.