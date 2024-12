My Home My Destiny, le trame dal 9 al 13 settembre

Da lunedì 9 a venerdì 13 settembre, Canale 5 propone nuove puntate di My Home My Destiny. La soap opera è visibile, tutti i pomeriggi, dalle 14:45 circa.

My Home My Destiny 9 13 settembre, regista e dove è girata

My Home My Destiny, serie tv giunta alla seconda stagione, è una produzione originale di OGM Pictures. La serie originaria della Turchia, dove è andata in onda fino al 2021 con il titolo Dogdugun Ev Kaderindir, nel nostro paese è formata da 99 episodi inediti. Essi hanno una durata di circa un’ora. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul. Il regista è Cagri Bayrak, mentre fra i tanti sceneggiatori spiccano Firuze Engin, Selcan Ozgur e Berrin Tekdemir.

In My Home My Destiny di lunedì 9 settembre, Mehdi è in fuga insieme a Zeynep, che ha rapito. Tutti sono preoccupati per la protagonista, che prova a fare di tutto pur di riuscire a liberarsi. L’ex marito, intanto, progetta di portare la donna dalla mamma ad Erzurum, per ricevere consigli dalla persona di cui si fida di più.

My Home My Destiny 9 13 settembre, la trama

Nella puntata del martedì, Zeynep, dopo la tanta paura per il rapimento, può finalmente tornare a casa. Nonostante sia il suo compleanno, però, la protagonista non se la sente di festeggiare, ma decide di rimanere tutto il giorno isolata, all’interno della sua camera da letto. Le sue condizioni preoccupano tutti, soprattutto Emine.

La settimana di My Home My Destiny va avanti il mercoledì. Zeynep, seppur controvoglia, alla fine ha festeggiato con le persone a lui più care il compleanno. Dopo la celebrazione, Savas e Baris invitano Sakine a casa loro.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

Nell’episodio del giovedì, Zeynep prova a tornare alla sua vita di sempre e rinizia a lavorare. Tuttavia, non ha ancora superato il trauma del rapimento. Infine, il 13 settembre, Cemile è distrutta a causa della morte di Mujgan. Presa dalla tristezza, invita Benal a convolare a nozze con Mehdi, nel frattempo rinchiuso in carcere.

My Home My Destiny 9 13 settembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di My Home My Destiny, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nel pomeriggio di Canale 5 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.