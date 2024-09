Dibattito Trump Harris, la programmazione tv italiana: diretta su Rai 1, Canale 5, La7 e NOVE

Molte delle principali reti italiane modificano la loro programmazione tv per seguire in diretta il dibattito fra Donald Trump e Kamala Harris. Il confronto fra i due candidati Presidenti degli Stati Uniti è previsto alle ore 03:00 italiane, nella notte fra martedì 10 e mercoledì 11 settembre.

Dibattito Trump Harris programmazione tv, l’offerta della Rai

Il dibattito fra Donald Trump e Kamala Harris potrebbe essere decisivo per l’esito delle elezioni. Nonostante manchino ancora circa due mesi al voto, secondo i sondaggi fra i due candidati, il primo per i repubblicani e la seconda per i democratici, domina l’equilibrio. Per tale motivo, ogni singolo voto potrebbe essere decisivo e, come già accaduto in passato, i faccia a faccia televisivi possono spostare molte preferenze.

La tv italiana, come già annunciato, dà ampio spazio al dibattito. Esso è proposto in diretta su Rai 1 e in contemporanea su Rai News. Su entrambe le reti, l’edizione straordinaria del TG1 inizia dalle ore 01:00 e prosegue fino alle 05:00. In studio ed in collegamento presenziano vari ospiti ed esperti, che commentano in tempo reale il contenuto del confronto. Attese delle pagine dedicate al faccia a faccia in TG1 Mattina delle 07:15 e nel TG1 delle 08:00.

Mediaset e La7

Il dibattito fra Donald Trump e Kamala Harris occupa l’intero palinsesto notturno di La7. Il protagonista, come sempre avviene nella rete di Urbano Cairo, è il giornalista Enrico Mentana, che è al timone di una delle sue oramai famigerate Maratone. La diretta parte alle ore 00:30 e dovrebbe proseguire fino alle ore 04:00. Tuttavia, non è da escludere un prolungamento.

Per ciò che concerne Mediaset, qui il confronto fra Donald Trump e Kamala Harris è fruibile su Canale 5. Nella rete ammiraglia, dopo l’edizione della notte del TG5, la giornalista Cesara Buonamici guida lo speciale I Duellanti. In esso, è possibile seguire la diretta integrale del confronto, tradotto simultaneamente in italiano. Prima dell’inizio del dibattito spazio a servizi e a reportage per comprendere meglio la situazione politica presente negli Stati Uniti.

Dibattito Trump Harris programmazione tv, NOVE e Sky

Anche il gruppo Discovery segue, con una programmazione tv ad hoc, il dibattito fra Trump ed Harris. In tal senso, la rete di riferimento è NOVE, che inizia la diretta dalle 02:30. Al timone dello speciale ci sono Giovanna Botteri, per anni corrispondente dagli USA, Paola Peduzzi del Foglio e Paola Tommasi. Infine, è possibile seguire il confronto fra i candidati alla Presidenza su Sky TG24. Qui, la conduttrice è Liliana Faccioli Pintozzi, che dialoga con vari ospiti, fra cui la scrittrice Arianna Farinelli e il giornalista Marco Bardazzi.