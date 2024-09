Stasera in tv giovedì 12 settembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 12 settembre 2024. Su Rai3, la nuova edizione del comedy show condotto da Piero Chiambretti, Donne sull’orlo di una crisi di nervi

Stasera in tv giovedì 12 settembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la 1° puntata della fiction Kostas, con Stefano Fresi, Francesca Inaudi, Blu Yoshimi, Michele Rosiello, Luigi Di Fiore, Marco Palvetti. In vacanza su un’isola dell’Egeo, la famiglia Charitos viene sorpresa da una scossa di terremoto che fa riemergere un cadavere dal sottosuolo. Kostas (Stefano Fresi) è costretto a rientrare ad Atene per seguire il caso, ma in commissariato il suo capo Ghikas gli affida un’altra indagine.

Su Rai3, alle 21.20, la nuova edizione del comedy show Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Al via la seconda edizione del programma di Piero Chiambretti che mette al centro l’universo femminile con un tocco d’ironia, comicità e intrattenimento. L’obiettivo è sempre quello di divertire il pubblico con intelligenza mantenendo un occhio sempre attento alla realtà e al costume dei nostri tempi.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Il lago dei Cigni. Il concerto dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia tenutosi a maggio a Roma. Alla direzione Tugan Sokhiev, al pianoforte Haochen Zhang. In scaletta, Concerto per pf n. 2 di Prokofiev e Suite dal balletto “Il lago dei Cigni” di Cajkovskij.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Già in onda da lunedì a venerdì con “4 di sera”, da oggi Paolo Del Debbio conduce anche la settima edizione del suo talk di prima serata dedicato all’approfondimento, con particolare attenzione ai temi che stanno più a cuore ai cittadini come la sicurezza, le tasse, le pensioni e la salute.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza Pulita. Dopo il successo dello spettacolo estivo “Titanic”, in tour con Stefano Massini per sensibilizzare il pubblico sui cambiamenti climatici, Corrado Formigli apre la nuova edizione del suo programma dedicato all’approfondimento.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Only Fun – Comico Show. Proseguono le repliche della 4° edizione condotta da Elettra Lamborghini e i PanPers. Del ricco cast fanno parte artisti del calibro di Giuseppe Giacobazzi, Ippolita Baldini, Enrico Bertolino, Simone Barbato, Ale e Franz.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Resosi conto che l’aggravarsi della sua obesità lo rendeva sempre meno attivo, Wes ha deciso di seguire i consigli del dottor Now, perdendo parecchio peso. Per lui è ora importante affrontare i problemi che lo hanno spinto a rifugiarsi nel cibo.

I film di questa sera giovedì 12 settembre 2024

Su Rai2, alle 21.20, il film drammatico del 2023, di Michael B. Jordan, Creed III, con Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors. Tre anni dopo il ritiro dalle gare, Adonis Creed (Michael B. Jordan) gestisce una palestra e la carriera del giovane campione del mondo Felix Chavez. All’improvviso nella sua vita ricompare l’amico d’infanzia Damian Anderson, ex pugile che ha appena finito di scontare una condanna a 18 anni di carcere.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2021, di Marco Tullio Giordana, Yara, con Isabella Ragonese, Alessio Boni. Il pubblico ministero Letizia Ruggieri indaga sulla morte di Yara Gambirasio (Chiara Bono), la tredicenne di Brembate Sopra (BG) trovata morta a Chignolo d’Isola il 26 febbraio 2011. La svolta arriva nel giugno 2014 con l’arresto del muratore Massimo Bossetti, che si è sempre dichiarato innocente.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2016, di James Watkins, Bastille Day – Il colpo del secolo, con Richard Madden. Parigi: Michael ruba una borsa, ignorando che nasconde una bomba. Quando l’ordigno esplode uccidendo 4 persone, lui si allea con l’agente della Cia Sean per scovare i terroristi.

Su Iris, alle 21.10, il film d’azione del 1993, di John Woo, Senza tregua, con Jean-Claude Van Damme. New Orleans, Stati Uniti: il marinaio ed esperto di arti marziali Chance Boudreaux viene assoldato da Natasha Binder, che teme per la vita del padre scomparso misteriosamente.

Su La 5, alle 21.10, il film fantastico del 2010, di David Slade, The Twilight Saga: Eclipse, con Kristen Stewart, Robert Pattinson. Bella vorrebbe sposare Edward ma Jacob, innamorato di lei, cerca di dissuaderla. Intanto Victoria ha radunato un esercito di vampiri per annientare l’odiata nemica.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2022, di Martina Pastori, Sotto il sole di Amalfi, con Ludovica Martino, Lorenzo Zurzolo. Vincenzo e i suoi amici decidono di trascorrere una vacanza insieme. Camilla torna dal Canada dopo un anno di studi e si ricongiunge con Vincenzo, una sorta di test per la futura convivenza.

Stasera in tv giovedì 12 settembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di fantascienza del 2018, di Leigh Whannell, Upgrade, con Logan Marshall-Green. Durante una rapina, Grey rimane paralizzato e la moglie viene uccisa. Il giovane viene sottoposto ad una cura sperimentale che gli dona una forza sovrumana: ora può pensare alla vendetta.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2013, di Paolo Virzì, Il capitale umano, con Fabrizio Bentivoglio, Matilde Gioli. Un incidente mortale segna il destino di due famiglie della Brianza: quella dell’immobiliarista Dino, che cerca di mettere a segno un grosso affare, e dei ricchi ma infelici Bernaschi.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1985, di Richard Donner, I Goonies, con Sean Astin, Josh Brolin, Jeff B. Cohen. Alcuni ragazzini che si fanno chiamare “Goonies” trovano la mappa di un antico tesoro. Sono decisi a trovarlo per salvare la casa di uno di loro che sta per essere demolito.

Su Sky Cinema Suspense, il film drammatico del 2008, di Gavin O’Connor, Pride and Glory – Il prezzo dell’onore, con Colin Farrell. Il detective Tierney indaga sulla sorte di alcuni colleghi durante un fallito raid antidroga. Intanto l’agente Egan è sulle tracce di Angel Tezo, il narcotrafficante scampato all’arresto.