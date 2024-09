Luca Giurato è morto: il giornalista aveva 84 anni

Nella serata di oggi, mercoledì 11 settembre, è stata annunciata la morte di Luca Giurato. Il giornalista, a lungo volto dell’intrattenimento della Rai, aveva 84 anni.

Luca Giurato morte, il decesso a causa di un infarto

A dare la notizia della morte di Luca Giurato è stata la sua famiglia. In particolare, la moglie Daniela Vergara, parlando con l’Adnkronos, ha ammesso che il giornalista ha perso la vita a causa di un infarto fulminante, che lo ha colpito mentre la coppia si trovava in vacanza presso Santa Marinella. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito alla data nella quale si svolgeranno le esequie funebri.

Luca Giurato, classe 1939, ha mosso i primi passi come giornalista. A soli venti anni ha iniziato a lavorare, come cronista, nel quotidiano Paese Sera. Da questo momento in poi, si sono susseguite una serie di prestigiose collaborazioni con altre testate nazionali, come La Stampa. Nella metà degli anni ’80, la vita di Giurato ha una svolta, che si rivelerà essere decisiva: entra nella redazione del Giornale Radio della Rai. In seguito, diventa vicedirettore del TG1, ruolo che ricopre sino al 1990.

La carriera da conduttore televisivo

Nell’autunno del 1993, la carriera di Luca Giurato giunge ad un nuovo, importante sviluppo. Il giornalista, infatti, inizia ad apparire sempre più spesso in programmi di intrattenimento, a partire da Domenica In, dove affianca Mara Venier. Il suo ruolo più importante, però, è quello da padrone di casa di Rai 1 Unomattina. Qui rimane fino al 2008, conquistando tutti per la sua simpatia e il suo stile di conduzione. Negli ultimi anni, Luca Giurato aveva scelto di restare lontano dalla televisione. L’ultima partecipazione in video risale al 2017.

Luca Giurato morte, i messaggi di cordoglio

Sono tanti i messaggi di cordoglio che sono apparsi sui social dopo la notizia della morte di Luca Giurato. In primis, i vertici della Rai hanno diramato una nota stampa, nella quale affermano: “La scomparsa di Luca Giurato addolora profondamente tutta l’azienda (…), è stato un giornalista che ha incarnato al meglio l’essere volto e voce del servizio pubblico, entrando nelle case degli italiani quasi come uno di famiglia“. Ha espresso grande dolore anche Mara Venier, che a lungo ha lavorato con Giurato. La conduttrice di Domenica In, come riporta l’Ansa, sottolinea: “Ciao Luca, ti ho voluto tanto bene… per me un giorno molto triste. Era stato proprio lui a volerla fortemente come co-conduttrice nella sua prima Domenica In“.