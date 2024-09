Stasera in tv lunedì 16 settembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 16 settembre 2024. Su Rai2, una novità: il comedy show Lo spaesato, con Teo Mammucari. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Nicola Porro, Quarta Repubblica.

Stasera in tv lunedì 16 settembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la 1° puntata della fiction Brennero, con Matteo Martari, Elena Radonicich. Sudtirolo. Eva Kofler (Elena Radonicich), pubblico ministero di cultura tedesca, deve fare luce su un omicidio che potrebbe essere opera dell’imprendibile mostro di Bolzano. Indaga con lei Paolo (Matteo Martari), ispettore di lingua italiana che ha un conto in sospeso con l’assassino.

Su Rai2, alle 21.20, la novità: il comedy show Lo spaesato. In cinque puntate Teo Mammucari esplora la provincia italiana per raccontarla attraverso la comicità. Ogni settimana visita un borgo, ne incontra gli abitanti, si cimenta nei loro mestieri, conosce le loro storie e, infine, allestisce con loro una serata di monologhi comici nel teatro storico locale.

Su Rai3, alle 21.20, Insider. Terza e penultima puntata del programma di Roberto Saviano che alla vigilia del debutto ha polemizzato con la Rai, accusandola di censura per aver rinviato di un anno la messa in onda. “Insider non è una trasmissione antigovernativa” ribadisce Saviano. “L’hanno resa antigovernativa loro”.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Liguria, Emilia-Romagna e Umbria sono chiamate alle urne nelle prossime settimane per eleggere i nuovi presidenti. Tre scadenze elettorali che tengono impegnati i partiti di tutti gli schieramenti mentre il governo Meloni lavora alla legge di bilancio. Se ne parla nel programma di Nicola Porro.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Al via l’edizione numero 18 del reality più longevo. Confermato alla conduzione Alfonso Signorini, affiancato anche quest’anno da Cesara Buonamici, opinionista unica, e Rebecca Staffelli, voce dei social media. Tra i Vip pronti ad entrare nella Casa troviamo Luca Calvani e Jessica Morlacchi.

Su La7, alle 21.15, il talk show La Torre di Babele. Corrado Augias da stasera torna con la nuova edizione del suo talk. In studio come sempre ospiti qualificati per discutere i grandi temi storici, politici, economici e culturali e i loro riflessi sulla nostra vita quotidiana.

Su Tv8, alle 21.30, Dove nessuno guarda – Il caso Elisa Claps. Nella docuserie di Pablo Trincia che ne ha ricostruito la vicenda anche con immagini e testimonianze inedite, riviviamo questa sera la vicenda della giovane studentessa scomparsa a Potenza il 12 settembre 1993.

Su Nove, alle 21.25, il film documentario del 2023, di Riccardo Milani, Io, Noi e Gaber. Dalla figlia Dalia al nipote Lorenzo, alla vedova Ombretta Colli, per ricordare la vita e la carriera di Giorgio Gaber. Amici e collaboratori tratteggiano il Signor G, dagli esordi ai duetti con Mina e al teatro.

I film di questa sera lunedì 16 settembre 2024

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2003, di Francis Lawrence, Constantine, con Keanu Reeves, Rachel Weisz. Constantine, una sorta di esorcista capace di distinguere gli angeli e i demoni che si celano tra gli umani, aiuta la detective Angela Dodson a far luce sulla morte della sua gemella Isabel.

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 2006, di Martin Scorsese, The Departed – Il bene e il male, con Jack Nicholson, Matt Damon, Leonardo DiCaprio. Il boss Costello e la polizia di Boston si sfidano. Gli agenti hanno infiltrato uno dei loro nella banda criminale. Ma Costello ha già fatto altrettanto, corrompendo un poliziotto.

Su La5, alle 21.10, il film commedia del 2017, Eternal Love – L’eternità in un attimo, con Murat Yildirim, Fahriye Evcen. Can, affascinante neuchirurgo, chiede a un’inserviente di accompagnarlo a una festa. In cambio, lui le pagherà ogni suo debito. Ma ben presto tra i due nasce un sentimento.

Stasera in tv lunedì 16 settembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2023, di James Wan, Aquaman e il Regno perduto, con Jason Momoa. Black Manta vuole distruggere la famiglia di Aquaman e ridurre il suo regno in cenere per vendicare la morte del padre. L’Atlantideo è costretto a chiedere aiuto al fratellastro Orm.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 1998, di John Madden, Shakespeare in love, con Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow. Il giovane drammaturgo William Shakespeare attraversa un periodo di crisi creativa. Ritroverà l’ispirazione grazie all’amore per Viola De Lesseps, un’affascinante nobildonna.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2004, di Brad Silberling, Lemony di Snicket – Una serie sfortunati eventi, con Emily Browning, Liam Aiken, Jim Carrey. I tre fratelli Baudelaire hanno perso i genitori in un incendio misterioso. Ad occuparsi di loro sono ora il cattivissimo zio Olaf e altri parenti molto originali.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 1993, di Andrew Davis, Il fuggitivo, con Harrison Ford, Tommy Lee Jones. Il dottor Richard Kimble viene ingiustamente arrestato per l’omicidio della moglie, ma riesce ad evadere e si mette sulle tracce del vero assassino. Il marshal Gerard lo bracca.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2015, di Billy Ray, Il segreto dei suoi occhi, con Julia Roberts, Nicole Kidman. La figlia dell’agente dell’Fbi Jess viene trovata morta in un cassonetto. Il colpevole è individuato, ma presto torna in libertà. Tredici anni dopo, il detective Ray riapre il caso.