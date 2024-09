I Fatti Vostri, il 16 settembre al via l’edizione 2024-2025: le novità e le rubriche

Sarà un’edizione ricca di novità quella 2024-2025 de I Fatti Vostri. Il programma parte ufficialmente lunedì 16 settembre, su Rai 2, dalle ore 11:10.

I Fatti Vostri 2024-2025, i conduttori

I Fatti Vostri, con la stagione 2024-2025, giunge all’importante traguardo della trentaquattresima edizione. Il format, ideato da Michele Guardì, accompagna il pubblico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nella mattina di Rai 2.

Sulla seconda rete della TV di Stato, come già detto, le puntate iniziano alle 11:10 e hanno una durata di circa due ore, fino alle 13:00, quando cede la linea al TG2. Ogni appuntamento, oltre che in televisione, è visibile in streaming ed on demand sul sito di Rai Play.

Non cambia la coppia di conduttori de I Fatti Vostri 2024-2025. Per il quarto anno di fila torna Anna Falchi, che ha debuttato nello show nel 2021 e che, in estate, ha guidato la novità Un’estate italiana. Al fianco di Falchi, anche nella nuova edizione, c’è Tiberio Timperi, che ha debuttato nello storico rotocalco quotidiano lo scorso anno.

Il cast fisso

Durante I Fatti Vostri 2024-2025, i conduttori possono contare sulla presenza di una serie di ospiti che formano il cast fisso dello show. Fra le conferme spicca Paolo Fox, che quotidianamente comunica, segno per segno, l’oroscopo del giorno. Torna Massimo Morico con le sue previsioni del tempo. L’accompagnamento musicale, invece, è firmato dal confermatissimo direttore d’orchestra Stefano Palatresi.

Gli telespettatori, poi, possono vedere ancora le rubriche guidate da Giancarlo Magalli e da Umberto Broccoli. Il primo, per sedici anni padrone di casa del programma, torna con la sua rubrica dedicata ai grandi personaggi dello spettacolo. Il secondo, critico e storico già nel cast di Camper in viaggio e di altri show della TV di Stato, ricorda i principali format della televisione nostrana. In scaletta anche degli approfondimenti dedicati ai consigli per la spesa, alle ricette, ai consigli medici e al benessere animale.

I Fatti Vostri 2024-2025, focus sul turismo religioso

Una delle principali novità de I Fatti Vostri 2024-2025 riguarda l’introduzione di un nuovo spazio, dedicato al turismo religioso. In occasione del Giubileo, le telecamere si recano in alcuni dei luoghi religiosi più suggestivi e visitati del nostro paese. Per tale motivo, il pubblico a casa ha la possibilità di godere delle bellezze di chiese, monasteri, santuari e cattedrali.

Infine, è protagonista anche il pubblico a casa grazie al famigerato gioco del Porcellino. In esso i concorrenti, collegati da casa, possono interagire con lo studio, nel tentativo di vincere imperdibili premi.