PresaDiretta Un mondo di scarti, su Rai 3 inchiesta sui rifiuti elettrici e sulla fuga dei laureati dal Sud

Domenica 22 settembre, su Rai 3, è in onda un nuovo appuntamento di PresaDiretta intitolato Un mondo di scarti. L’inchiesta, al via alle 21:20, è preceduta da Aspettando PresaDiretta. Tale spazio parte alle 20:35.

PresaDiretta Un mondo di scarti, nell’anteprima la fuga dei laureati dal Sud

Sia PresaDiretta che Aspettando PresaDiretta sono condotti da Riccardo Iacona. Il giornalista, nell’anteprima, propone un focus sulla fuga dei laureati dal Sud Italia. Il programma analizza la situazione del Piemonte e della Basilicata. Nella regione settentrionale abbondano i centri di ricerca di eccellenza, anche grazie alle menti provenienti dal Mezzogiorno. In quella meridionale, invece, gli istituti sono deserti.

Molti giovani, al Sud, non riescono a coniugare le aspirazioni di vita con le reali opportunità. Motivo per il quale decidono di abbandonare la loro terra e ricercare fortuna al Nord. Secondo le statistiche, in venti anni hanno oltre 900 mila persone sotto i 35 anni di età hanno lasciato il Sud. Molti di questi si sono poi stabiliti al settentrione.

Ad Aspettando PresaDiretta del 22 settembre, Iacona parla del tema con Luca Bianchi dello Svimez. Tale associazione analizza le condizioni economiche del Sud. C’è Antonella Riccardi, laureata alla Bocconi. La donna è testimone diretta dell’emigrazione dalla Basilicata.

La Frigovalley a Tivoli

PresaDiretta Un mondo di scarti prende il via alle 21:20 circa ed analizza, in primis, la cosiddetta Frigovalley. Con tale nome si intende l’area, situata alle porte del comune di Tivoli, divenuta con il tempo una distesa sterminata di carcasse di frigoriferi abbandonati. Con l’occasione è approfondita la filiera di raccolta e riciclo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Mediante le parole di negozianti ed operatori emergono numerose criticità del processo, che favoriscono la criminalità.

PresaDiretta Un mondo di scarti, la situazione ad Accra, in Ghana

PresaDiretta Un mondo di scarti abbandona l’Italia e raggiunge Accra, capitale del Ghana. Nella metropoli si trova la più grande discarica al mondo. Il format di Rai 3 mostra la vita delle persone che abitano nel luogo. Sono incontrati uomini che passano intere giornate a bruciare televisioni vecchie. Inoltre, ci sono bambini che frugano in montagne di rifiuti con la speranza di guadagnare qualche soldo.

Il viaggio alla scoperta del riciclo dei rifiuti elettrici porta a Crotone e a Vienna. Nella città italiana è dato spazio alle persone che da anni attendono la bonifica dell’area ex Petursola. In Austria, infine, la politica ha deciso di attuare dei provvedimenti per allungare la vita dei dispositivi elettronici, limitandone in questo modo lo smaltimento.