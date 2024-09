La Rosa della Vendetta puntata 22 settembre su Canale 5: trama, cast e curiosità

Domenica 22 settembre, su Canale 5, è in onda una nuova puntata de La Rosa della Vendetta. La soap turca è trasmessa dalle 21:20.

La Rosa della Vendetta 22 settembre, regista e dove è girata

Domenica 22 settembre, dunque, prosegue con un appuntamento inedito la seconda stagione de La Rosa della Vendetta. Tale fiction è una produzione originale della società MF Yapim. La sceneggiatura è scritta da Eda Tezcan e da Selda Akin. I registi sono Merve Colak e Yusuf Pirhasan. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi delle città Istanbul e Bursa. In patria, la fiction ha esordito nel mese di aprile del 2023, con il titolo originale Gulcemal.

La Rosa della Vendetta 22 settembre, la trama

Nel corso della puntata odierna de La Rosa della Vendetta, in onda in prime time sulla rete ammiraglia del Biscione, Deva è dispiaciuta per ciò che ha fatto la scorsa settimana e decide di telefonare a Gara. Parlando con quest’ultima, chiede scusa per essere andata via di casa senza neanche salutare. Tuttavia, nonostante le richieste, la protagonista decide di non confessare l’indirizzo della sua nuova residenza. Il personaggio principale, infatti, intende non far sapere tale informazione a Gulcemal, temendo le possibili azioni di quest’ultimo.

Nella conversazione telefonica, Gara informa Deva sugli ultimi sviluppi. La protagonista scopre che Gulcemal ha passato l’intero mese in isolamento, chiuso all’interno della sua stanza. Quello che nessuna delle due sa è che l’uomo è oramai prossimo ad interrompere tale periodo, intenzionato a riprendere il controllo della situazione.

Spoiler finale

In La Rosa della vendetta, Gulcemal è determinato a scoprire tutto sul passato di Mert, convinto che sia quest’ultimo la talpa. Per tale motivo, ordina a Vefa di indagare per suo conto. In seguito, Gulcemal e Deva hanno un finalmente un confronto. Il primo, approfittando della situazione, racconta tutta la sua storia, dall’omicidio del padre di Armagan alla vita per strada. Infine, Armagan scopre che Gulcemal e Gulendam sono i figli di Zafer e va su tutte le furie. Colmo di rabbia, se la prende con la mamma e va via di casa.

La Rosa della Vendetta 22 settembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante La Rosa della Vendetta 2, fiction turca le cui nuove puntate sono trasmesse dalle 21:20 su Canale 5 e visibili in diretta streaming e on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.