Chi l’ha visto?, la puntata del 25 settembre, la scomparsa di Michael

Mercoledì 25 settembre, su Rai 3, è in onda un nuovo appuntamento di Chi l’ha visto?. Al timone del programma c’è, come sempre, Federica Sciarelli. La puntata è visibile in prima serata, dalle 21:20.

Chi l’ha visto? 25 settembre, le morti di Amadeo Matacena e di sua mamma

Durante l’appuntamento odierno di Chi l’ha visto?, la padrona di casa apre con un lungo approfondimento legato alla morte di Amadeo Matacena. L’ex parlamentare, come riporta l’agenzia di stampa Ansa, è morto il 16 settembre di due anni fa a Dubai. Città, questa, nella quale era latitante dopo aver ricevuto una condanna per concorso esterno in associazione mafiosa. Tre mesi prima della scomparsa dell’uomo era morta la mamma, anch’essa arrivata a Dubai per stare vicina al figlio.

La Procura di Reggio Calabria ha, ora, aperto una inchiesta per far luce su una vicenda che presenta alcuni misteri. In particolare, le attenzioni delle forze dell’ordine si sono concentrate sull’ultima compagna di Matacena. Il format della terza rete della TV di Stato prova, con documenti inediti, a comprendere meglio chi sia effettivamente la donna, al momento indagata per svariati reati.

La scomparsa di Michael

A Chi l’ha visto? del 25 settembre si torna ad approfondire la sparizione di Michael. Del ragazzo si sono perse le tracce a Luogosanto, località della Sardegna, oramai due mesi fa. Il giovane ha lasciato casa per effettuare una passeggiata, dalla quale non ha mai fatto ritorno. Un vero e proprio mistero, alimentato ulteriormente dal fatto che i suoi vestiti sono stati ritrovati nei pressi di un muretto. Tante le domande alle quali Sciarelli prova a dare una risposta. Inoltre, per un appello, è presente in studio la mamma di Michael, che più volte ha detto di non credere ad un allontanamento volontario.

Chi l’ha visto? 25 settembre, il caso di Simone

Nel corso di Chi l’ha visto? del 25 settembre è dato spazio al caso di Simone. L’uomo è rimasto vittima di una truffa online durata otto anni e portata avanti da una donna che si faceva chiamare Enriquetta. Il 47enne, alla fine, si sarebbe suicidato. Grazie alla testimonianza di un’altra vittima di Enriquetta, il programma di Rai 3 è riuscito ad individuare la donna che si nascondeva dietro il finto profilo social. Tale persona, al momento, risulta indagata per istigazione al suicidio. Infine, come di consueto, durante la puntata, visibile anche in streaming su Rai Play, è dato spazio ad appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà.