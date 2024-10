Chi l’ha visto?, il 10 luglio chiude l’edizione 2024 con la storia di Nessy, la mamma bloccata in Egitto

Mercoledì 10 luglio, su Rai 3, è in onda l’ultima puntata dell’edizione 2024 di Chi l’ha visto?. Il programma, fra i più longevi della TV di Stato, è trasmesso in prime time, dalle 21:20 circa. Al timone del format c’è Federica Sciarelli.

Chi l’ha visto? 10 luglio, la storia di Nessy

A Chi l’ha visto? del 10 luglio è proposto un focus sulla storia di Nessy. Della donna, la trasmissione si è già occupata la scorsa settimana. La giovane mamma, insieme alla sua bambina, è costretta a rimanere in Egitto, paese nel quale è accusata di adulterio dall’ex marito. Ora è presente una ricompensa per chi sarà in grado di fornire delle informazioni su Nessy.

Per tale motivo, la mamma è costretta ancora una volta a nascondersi in un luogo protetto. Vittorio Romano, inviato di Chi l’ha visto?, l’ha raggiunta in una località segreta dell’Egitto. Da qui, ha raccolto, in esclusiva, le sue dichiarazioni. La vicenda, negli scorsi giorni, è stata commentata dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha chiarito: “Siamo in continuo contatto con la nostra connazionale. Sia lei che la figlia si trovano in buone condizioni di salute“. In seguito, ha sottolineato che la figlia “non può lasciare l’Egitto senza il consenso di entrambi genitori“.

La morte di Alex

A Chi l’ha visto? del 10 luglio si parla della morte di Alex Marangon. Il corpo privo di vita del barman, di soli 25 anni, è stato rinvenuto il 4 luglio scorso. Gli esami autoptici eseguiti sul cadavere hanno tolto ogni dubbio: il ragazzo è morto dopo aver subito un’aggressione. Secondo le indiscrezioni, poco prima della scomparsa avrebbe confidato ad un amico di essere preoccupato per il rito sciamanico a cui ha preso parte la notte in cui ha perso la vita. A Chi l’ha visto? partecipano i genitori di Alex, che rivolgono un appello a coloro che hanno partecipato alla seduta.

Chi l’ha visto? 10 luglio, la morte di Mara Favro

Nell’ultima puntata dell’edizione di Chi l’ha visto? è proposto un focus sulla sparizione di Mara Favro, scomparsa da Chiomonte in Val di Susa dopo il turno di lavoro. Gli inquirenti hanno iscritto nel registro degli indagati il datore di lavoro e il pizzaiolo che le aveva dato un passaggio. Nell’appuntamento, si prova a comprendere ciò che è accaduto a Mara quando è tornata in pizzeria per recuperare le chiavi di casa che aveva dimenticato. Infine, come sempre, spazio ad appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà.