Inchieste da fermo, il 2 ottobre speciale sulle Elezioni USA: ospiti e temi

Mercoledì 2 ottobre, La7 propone una puntata speciale di Inchieste da fermo. Il format è trasmesso in prima serata, dalle 21:20 circa.

Inchieste da fermo 2 ottobre, il profilo dei due candidati

Al timone di Inchieste da fermo, come sempre, c’è Federico Rampini. Il giornalista è uno dei massimi conoscitori della realtà degli Stati Uniti, di cui è ufficialmente un abitante dal 2014. In realtà, per la sua attività lavorativa, vive negli USA dal 2000. Dagli States ha ricoperto il ruolo di editoralista ed inviato per alcune delle testate più prestigiose del nostro paese, come La Repubblica, il Corriere della Sera ed Il Sole 24 Ore, di cui è stato anche vicedirettore.

In Inchieste da fermo di mercoledì 2 ottobre è proposto un focus sulle Elezioni per la Presidenza degli Stati Uniti, che si svolgono il prossimo 5 novembre. In primis, è realizzato un profilo psicologico e lavorativo dei due candidati. Per i repubblicani c’è Donald Trump, ex Presidente molto discusso soprattutto per i problemi giudiziari e per l’assalto compiuto dai suoi sostenitori al Campidoglio. Per la parte democratica, invece, c’è Kamala Harris, attuale vicepresidente e spalla destra di Joe Biden.

I programmi elettorali e i temi maggiormente divisivi

Ad Inchieste da fermo di oggi sono analizzati i programmi elettorali dei due schieramenti. Sono sostanziali le differenze fra i candidati: uno dei temi di maggiore divisione è quello relativo all’immigrazione. Trump, in particolare, è tornato più volte sull’argomento, lanciando alcune proposte che hanno diviso l’opinione pubblica. Lo scorso luglio, durante la convention repubblicana di Milwaukee, ha promesso che, se tornerà a presidiare la Casa Bianca, ordinerà la “più grande deportazione della storia USA“.

Altro tema dominante nella campagna elettorale è quello della politica estera. In particolare, tengono banco i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente. Secondo Trump, l’amministrazione attuale ha mostrato notevole debolezza, che alimenta la tensioni nel mondo. Harris, insieme al Presidente Biden, ha effettuato nelle scorse ore un Consiglio per la sicurezza nazionale, durante il quale ha confermato l’appoggio ad Israele.

Inchieste da fermo 2 ottobre, gli ospiti

Ad Inchieste da fermo di oggi, il padrone di casa dialoga con alcuni ospiti. In primis c’è il giornalista Francesco Borgonovo, vicedirettore de La Verità. Presente Antonio Di Bella, a lungo in Rai, dove ha lavorato, per anni, come corrispondente negli Stati Uniti. Infine, c’è Giovanna Pancheri. Quest’ultima, dal 2005, è uno dei volti di riferimento dell’informazione di Sky. Nella serata è dato spazio alle testimonianze di alcuni abitanti statunitensi.