I Fratelli Corsaro, l’ultima puntata il 2 ottobre su Canale 5: trama, cast e curiosità

Mercoledì 2 ottobre, su Canale 5, è in onda l’ultima puntata de I Fratelli Corsaro. La fiction, appartenente al genere thriller, è visibile in prime time, dalle 21:35 circa.

I Fratelli Corsaro ultima puntata, regista e il flop negli ascolti

Le società che hanno realizzato I Fratelli Corsaro sono Camfilm e Taodue, che l’hanno prodotta in collaborazione con la RTI. La serie appartiene al genere drammatico ed ogni puntata ha una durata di circa 110 minuti.

La trama, tratta dai romanzi di Salvo Toscano, è scritta da Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli e Giuseppe Fiorello. Ideata da Salvatore Toscano, la regia è a cura di Francesco Miccichè. Le riprese, durante poco più di tre mesi e mezzo, si sono svolte in vari quartieri di Palermo.

Ad oggi non c’è alcuna ufficialità, ma è lecito immagine che Mediaset non intenda lavorare ad una seconda stagione della serie. Essa, dal punto di vista degli ascolti, ha realizzato un vero e proprio flop. Dopo una partenza discreta, le puntate hanno progressivamente perso pubblico, fino al disastro della scorsa settimana, quando la fiction ha interessato solamente 1,8 milioni di persone, con l’11,7% di share.

I Fratelli Corsaro ultima puntata, la trama

Nel corso dell’ultima puntata de I Fratelli Corsaro, i protagonisti devono lavorare ad una vicenda che li riguarda molto da vicino. Fabrizio si interessa della storia di Onofrio Palillo. Quest’ultimo è finito al centro delle cronache dopo essere rimasto vittima di un grave errore giudiziario. Il personaggio interpretato da Giuseppe Fiorello, allora, fissa un appuntamento a casa di Palillo per realizzare una intervista. Quando arriva a casa sua, però, fa una scoperta scioccante: Onofrio è stato ucciso.

Spoiler finale

Nel finale di stagione, le forze dell’ordine, giunte immediatamente sul posto, iniziano l’indagine. Gli inquirenti si concentrano soprattutto su Fabrizio, che finisce nella lista degli indiziati a causa di alcuni suoi movimenti giudicati sospetti. Ben presto, le cose precipitano e Fabrizio è arrestato con l’accusa di omicidio. Al fratello Roberto spetta il compito di aiutarlo, facendolo scarcerare ed individuando il colpevole.

I Fratelli Corsaro ultima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della fiction I Fratelli Corsaro, che giunge al termine con la puntata di oggi, mercoledì 2 ottobre, in onda dalle 21:35 circa su Canale 5 e in diretta streaming ed on demand su Mediaset Infinity.