Stasera in tv sabato 19 ottobre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 19 ottobre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Peter Gomez, La confessione. Su Rete 4, il film con Bud Spencer e Terence Hill, Pari e dispari.

Stasera in tv sabato 19 ottobre 2024, Rai

Su Rai1, alle 20.35, il celebrity talent Ballando con le stelle. Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono partiti con una marcia in più rispetto alle altre coppie, e da favoriti affrontano stasera la quarta puntata della gara condotta da Milly Carlucci. Pernice, uno dei nuovi maestri, ha partecipato a nove edizioni della versione britannica di “Ballando”.

Su Rai3, alle 21.05, l’attualità con La confessione. Nato sul Nove, il programma di Peter Gomez è approdato nella seconda serata di Rai3 a febbraio, e ora va in onda nella fascia di massimo ascolto. Come sempre nel salotto del direttore del sito de “Il Fatto Quotidiano” si accomodano i protagonisti del mondo dello spettacolo, della politica e della cronaca.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: Eduardo mio. Parole, musica e poesia compongono lo spettacolo affascinante e suggestivo di Lina Sastri che racconta, attraverso aneddoti e stralci di opere, il “suo” Eduardo De Filippo, il Maestro con il quale ha recitato e si è forgiata come artista di teatro.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Tù sì que vales. Dopo Matteo Fraziano, artista delle ombre cinesi, l’11° edizione del talent ha già altri due finalisti, che nella prima puntata hanno ottenuto il 100% con il Bonus Clessidra. Sono lo strongman Emanuele Condoleo e gli atleti di parkour Rubén e Ivàn, che hanno impressionato Maria De Filippi.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Raccontare la settimana trascorsa attraverso le considerazioni di Massimo Gramellini e dei suoi ospiti. Fatti e personaggi finiscono sotto la lente d’ingrandimento per analizzare in modo critico senza rinunciare alla leggerezza.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Gubbio accoglie Alessandro Borghese in cerca del locale top di cucina eugubina. In lizza: Locanda del Duca, Tenuta Conte Fabiani, Agriturismo Casella del Piano e Ristorante La Cia. Il premio per la categoria Special va al miglior Friccò.

Su Nove, alle 21.30, il talk show Accordi & Disaccordi. Anche questa settimana il conduttore Luca Sommi è affiancato da Marco Travaglio, direttore delle versione cartacea de “Il Fatto Quotidiano” e Andrea Scanzi per affrontare in modo critico i temi di attualità più discussi tra la gente.

I film di questa sera sabato 19 ottobre 2024

Su Rete 4, alle 21.20, il film commedia del 1978, di Sergio Corbucci, Pari e dispari, con Bud Spencer e Terence Hill. Per sgominare una banda di allibratori, i vertici della polizia affidano il caso al guardiamarina Johnny Firpo (Terence Hill). Ma il detective non conosce il mondo delle scommesse, così chiede aiuto al camionista Charlie (Bud Spencer), per anni frequentatore dei tavoli verdi.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2006, di Carlos Saldanha, L’era glaciale 2: il disgelo. I ghiacci si stanno sciogliendo e l’innalzamento delle acque minaccia di sommergere la Terra. Manny il mammut, Diego la tigre e Sid il bradipo partono per cercare terre più sicure. Durante il viaggio la compagnia si allarga: Crash e Eddie, due pestiferi opossum, ed Ellie, una mammut, si uniscono al gruppo.

Su Iris, alle 21.10, il film thriller del 1985, di Peter Weir, Witness – Il testimone, con Harrison Ford, Lucas Haas. Un bambino della comunità Amish di Filadelfia è testimone di un omicidio. Quando il piccolo indica un poliziotto come l’assassino, l’ispettore Book riceve l’incarico di proteggerlo.

Stasera in tv sabato 19 ottobre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2023, di Chad Stahelski, John Wick 4, con Keanu Reeves, Laurence Fishburne. John Wick trova una via per sconfiggere la Gran Tavola. Prima di guadagnare la libertà deve, però, affrontare molti ostacoli e un nuovo nemico che ha potenti alleanze nel mondo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2023, di Filippo Barbagallo, Troppo azzurro, con Alice Benvenuti, Filippo Barbagallo. Il 25enne Dario è aggrappato alla sua vita adolescenziale. Ma quando inizia a frequentare prima Caterina, conosciuta per caso, e poi Lara, che ha sempre amato, dovrà fare una scelta.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2016, di David Ayer, Suicide Squad, con Will Smith, Margot Robbie. Una squadra di pericolosi criminali, al comando del colonnello Flag, viene impiegata per una missione ad alto rischio: fermare un’antica entità malvagia che vuole sterminare il mondo.