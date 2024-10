Verissimo, gli ospiti del 19 e 20 ottobre: in studio Alessandro Basciano e Diletta Leotta

Sabato 19 e domenica 20 ottobre, su Canale 5, sono in onda due nuove puntate di Verissimo. Il programma è condotto da Silvia Toffanin.

Verissimo 19 20 ottobre, chi c’è il sabato

A Verissimo di sabato 19 ottobre, al via a partire dalle ore 16:30 circa, la padrona di casa effettua una lunga intervista con Asia Argento. L’attrice e showgirl, reduce dall’esperienza lavorativa in Donne sull’orlo di una crisi di nervi su Rai 3, effettua un racconto molto intenso della sua vita e della sua carriera.

In seguito, Toffanin dà spazio ad Alessandro Basciano. Quest’ultimo, volto noto al grande pubblico soprattutto per aver presenziato in gara al Grande Fratello Vip, parla del rapporto che lo lega alla figlia Celine Blue, nata a maggio 2023. Un focus, poi, è proposto su Stefania Picasso, che ricorda il marito Franco Gatti. Storico membro dei Ricchi e Poveri, il cantautore e musicista è scomparso due anni fa, il 18 ottobre del 2022. Dopo un faccia a faccia con Antonella Elia, è accolta in studio, per la prima volta in un programma televisivo italiano, l’attrice Melis Sezen. Quest’ultima è la protagonista della soap La Rosa della Vendetta, dove presta il volto di Deva.

Chi c’è la domenica

Per ciò che concerne Verissimo di domenica 20 ottobre, la presentatrice si collega dalle ore 16:00 circa, prendendo il via subito dopo la fine dell’appuntamento con Amici di Maria De Filippi. Nello show è incontrata la conduttrice e giornalista sportiva Diletta Leotta. Da anni volto degli spazi di approfondimento della Serie A su DAZN, Leotta sta vivendo un periodo magico. Dopo essere divenuta mamma per la prima volta, nelle scorse settimane ha convolato a nozze con Loris Karius, calciatore tedesco. A breve, debutta sulla rete ammiraglia del Biscione con La Talpa.

Toffanin, in un secondo momento, dialoga con le tre donne che compongono il cast fisso del Grande Fratello. Stiamo parlando delle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, oltre che di Rebecca Staffelli, che per il secondo anno di fila monitora i commenti social.

Verissimo 19 20 ottobre, Riccardo Fogli

Durante Verissimo del 20 ottobre è dato spazio ad Io Canto Generation. Direttamente dal talent, Toffanin raccoglie le dichiarazioni delle capisquadra Anna Tatangelo, Mietta e la novità Lola Ponce. C’è l’ex pugile Clemente Russo, accompagnato dalla moglie Laura Maddaloni e dalle loro tre figlie. Per la musica c’è il cantautore Riccardo Fogli, che festeggia gli oramai prossimi 77 anni con la moglie Karin e la figlia Michelle. Infine, prevista la partecipazione di Virginia Mihajlović, figlia dell’allenatore di calcio Sinisa.