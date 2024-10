La Confessione, il 19 ottobre prima puntata: fra gli ospiti Veronica Pivetti

Sabato 19 ottobre torna, su Rai 3, il programma La Confessione. Il format di interviste è visibile in prima serata, dalle 21:05.

La Confessione 19 ottobre, quella al via oggi è la sedicesima edizione

Quella al via oggi, per La Confessione, è la sedicesima edizione, la seconda da quando la trasmissione è giunta sulla TV di Stato. Il conduttore, come sempre, è il giornalista Peter Gomez, che ha esordito con il titolo nell’ottobre del 2017. Per sei anni, fino alla primavera del 2023, le puntate sono andate in onda su NOVE.

Lo scorso febbraio, invece, il programma ha fatto il suo esordio su Rai 3. Le sette puntate hanno ottenuto una media di circa 400 mila telespettatori, con un picco di share del 4,3%, avuto in occasione del quinto appuntamento, quando erano ospiti Sigfrido Ranucci e Gianrico Carofiglio. Oltre che in televisione, le puntate sono fruibili in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.

Il faccia a faccia con Alessandro Di Battista

Non cambia il meccanismo di funzionamento del format. Anche nella sedicesima edizione, il padrone di casa accoglie, ogni settimana, due o tre ospiti. Essi decidono di raccontarsi senza alcun filtro, narrando la propria vita privata e professionale, affrontando molto spesso tematiche delicate ed importanti.

Il debutto del 19 ottobre de La Confessione ha come protagonista, in primis, Alessandro Di Battista. L’ex membro della Camera dei Deputati è stato uno dei primi a credere nel progetto del Movimento 5 Stelle, dal quale ora, però, ha preso, almeno parzialmente, le distanze. Dopo un mandato da parlamentare, ha deciso di cambiare vita, abbandonando i palazzi della politica. Da mesi è uno dei più attivi sostenitori dei diritti del popolo palestinese.

La Confessione 19 ottobre, Pietro Orlandi ricorda la sorella Emanuela

A La Confessione del 19 ottobre è incontrata Veronica Pivetti. L’attrice, dal prossimo 5 novembre, torna in onda su Rai 3 con il format Amore criminale. In compagnia di Peter Gomez si lascia andare ad alcuni aneddoti privati, dalla scelta di non avere figli al rapporto che la lega alla sorella Irene. Inoltre, ricorda il periodo della depressione, contro la quale ha dovuto combattere per ben sei anni.

La puntata odierna termina con Pietro Orlandi. L’uomo ripercorre le tappe che hanno portato, il 22 giugno del 1983, alla scomparsa della sorella Emanuela. Sono passati oltre quarant’anni, ma Pietro e il resto della sua famiglia continuano a lottare per scoprire la verità ed avere giustizia. Con materiali d’archivio e documenti sono approfondite le varie piste investigative seguite nel corso degli anni.