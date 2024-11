Delitti in famiglia 2024, la seconda puntata: il caso di Luca Delfino

Sabato 2 novembre, dalle 21:20 circa, è in onda la seconda puntata di Delitti in famiglia 2024. Il programma è proposto su Rai 2.

Delitti in famiglia 2024 seconda puntata, il conduttore è Stefano Nazzi

Al timone di Delitti in famiglia di oggi, sabato 2 novembre, c’è, come sempre, Stefano Nazzi. Quest’ultimo è un giornalista che da anni si occupa di casi di cronaca nera, ai quali ha dedicato uno dei dei podcast più ascoltati del nostro paese. Nazzi, nel ciclo di documentari, ricopre il ruolo di conduttore e narratore, in quanto ha il compito di ricostruire, nei minimi dettagli, le vicende analizzate. In ogni appuntamento è raccontato un determinato caso di omicidio, che si è consumato nel contesto casalingo. Oltre che su Rai 2, è possibile seguire la trasmissione in streaming su Rai Play.

Le accuse mosse nei confronti di Luca Delfino

Nel corso della seconda puntata dell’edizione 2024 di Delitti in famiglia è proposto un focus su Luca Delfino. Quest’ultimo è conosciuto come il killer delle fidanzate. Il 10 agosto del 2007, a Sanremo, ha ucciso la sua ex fidanzata Antonella Multari. Un anno prima, però, era stato accusato di aver tolto la vita ad un’altra sua ex, ovvero Luciana Biggi, ma dopo il processo ha ottenuto l’assoluzione.

Il 28 luglio dell’anno scorso, dopo aver passato più di sedici anni in carcere, Delfino è stato trasferito nella Rems di Genova Pra’ di Villa Caterina. Qui ha iniziato a intraprendere un percorso terapeutico, che fino ad ora non ha potuto seguire. Il suo trasferimento ha provocato non poche polemiche, dovute soprattutto alla forte preoccupazione dei cittadini che risiedono nei pressi della struttura.

Nazzi, partendo dal racconto della vicenda, intervista psichiatri ed esperti, insieme ai quali racconta le difficoltà nel prevenire i femminicidi, anche dopo una denuncia.

Delitti in famiglia 2024 seconda puntata, le testimonianze

Durante la seconda puntata del format, prodotta da Gedi Digital, le telecamere della seconda rete della TV di Stato intervistano numerosi testimoni. Essi, con le loro parole, ricostruiscono gli omicidi di Antonella Multari e di Luciana Biggi.

Stefano Nazzi, in primis, dà spazio alla sorella di Luciana, ovvero Bruna Biggi. In seguito, sono raccolte le dichiarazioni di Rosa Tripodi, mamma di Antonella Multari, supportata dal legale della famiglia Marco Bosio. Atteso Enrico Zucca, magistrato che ha lavorato al caso Delfino – Biggi e che ricostruisce le principali tappe del processo con imputato il killer. Infine, è data voce anche a Luca Delfino, che è rappresentato dal suo avvocato difensoreRiccardo Lamonaca.