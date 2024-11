Il Dottor Alì puntata L’Epidemia su Real Time: trama, cast e curiosità

Sabato 2 novembre, su Real Time, è in onda la puntata intitolata L’Epidemia de Il Dottor Alì. La serie tv turca, appartenente al genere medical drama, è visibile dalle 21:20 circa.

Il Dottor Alì L’epidemia, regista e dove è girata

La serie è la rivisitazione turca di Good Doctor, titolo nato in Corea del Sud e noto in tutto il mondo per la versione statunitense intitolata The Good Doctor. L’appuntamento odierno, così come tutti gli altri della seconda stagione, ha una durata di circa due ore.

Realizzata dalla società MF Yapim, la fiction ha come registi Aytac Cicek e Yusuf Pirahasan. La trama, invece, è firmata da Onur Koralp e Pinar Bulut. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul.

Il Dottor Alì L’epidemia, la trama

Nel corso dell’episodio L’epidemia de Il Dottor Alì, il medico Doruk decide di parlare con Muhsin, al quale comunica la sua scelta: dopo alcune settimane di riflessione, il dottore ha deciso di sottoporsi all’operazione per rimuovere il proiettile che ha conficcato oramai da tempo nella sua testa. L’intervento chirurgico, però, è molto complesso e pericoloso. In caso di errore, il protagonista potrebbe perdere la vita o rimanere paralizzato per sempre.

Intanto, nella struttura, arriva un paziente in evidente stato di agitazione, al punto che aggredisce fisicamente sia Ferman che Muhsin. I due primari, in un primo momento, pensano che il degente sia in preda ad una crisi di astinenza da sostanze stupefacenti. Ben presto, però, si accorgono che la realtà è completamente differente. Il paziente, infatti, è affetto dalla rabbia.

Spoiler finale

In seguito, durante l’appuntamento odierno de Il Dottor Alì, tutti sono preoccupati per Ferman. Il medico, quando ha subito l’aggressione, è stato morsicato dal paziente. Per tale motivo, il protagonista teme di essere stato contagiato. Belize, al corrente della situazione, si riavvicina all’ex compagno, con il quale riscoppia la passione. Infine, la direzione sanitaria attiva le procedure per evitare il diffondersi del contagio.

Il Dottor Alì L’epidemia, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata odierna de Il Dottor Alì, serie tv turca appartenente al genere drammatico e che è in onda su Real Time il sabato dalle 21:20 e in streaming ed on demand su Discovery+.