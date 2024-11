Delitti in famiglia, il 7 novembre l’omicidio di Chiara Poggi

Giovedì 7 novembre, su Rai 2, prende il via la terza puntata di Delitti in famiglia 2024. Il programma, prodotto da Stand By Me, è in onda in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

Delitti in famiglia 7 novembre, il conduttore

Al timone di Delitti in famiglia di giovedì 7 novembre c’è, come sempre, Stefano Nazzi. Quest’ultimo è un giornalista che da anni si occupa di casi di cronaca nera, ai quali ha dedicato uno dei dei podcast più ascoltati del nostro paese Nazzi, nel ciclo di documentari, ricopre il ruolo di conduttore e narratore, in quanto ha il compito di ricostruire, nei minimi dettagli, le vicende analizzate.

In ogni appuntamento è raccontato un determinato caso di omicidio, che si è consumato nel contesto casalingo. Un fenomeno, quello dei crimini all’interno di relazioni affettive e familiari, che è sempre più in crescita, nonostante la netta diminuzione nel numero degli omicidi commessi nel nostro paese. La trasmissione, questa settimana, è visibile eccezionalmente il mercoledì, a causa delle modifiche di programmazione tv dovute alle ATP Finals.

La morte di Chiara Poggi

Al centro di Delitti in famiglia di giovedì 7 novembre vi è l’assassinio di Chiara Poggi. La ventisettenne è stata ritrovata priva di vita il 13 agosto del 2007, all’interno della sua villetta di Garlasco. Nella prima fase delle indagini, gli inquirenti hanno commesso vari errori. Ciò nonostante, si sono concentrati subito su Alberto Stasi, fidanzato della vittima nonché primo sospettato per l’assassinio.

Alla fine, Stasi sarà l’unico imputato, protagonista di una lunghissima vicenda processuale. Nei primi due gradi di giudizio è stato assolto. In seguito, nel giugno del 2016, è stato condannato a sedici anni di detenzione.

Nella puntata odierna, il padrone di casa, mediante interviste ad investigatori e familiari e con materiali audio e video provenienti direttamente dai fascicoli delle indagini, ripercorre cinque gradi di giudizio e sette anni di processi. Un lungo percorso, questo, che ha portato da una solida assoluzione a una incontestabile condanna.

Delitti in famiglia 7 novembre, gli ospiti

Nel corso di Delitti in famiglia di giovedì 7 novembre prendono la parola numerosi ospiti. In primis c’è Gian Luigi Tizzoni, avvocato della famiglia Poggi. Attesi Paolo Reale, cugino di Chiara e perito informatico, e Giada Bocellari, legale difensore di Alberto Stasi.

Presente il genetista forense Marzio Capra ed il medico legale Roberto Testi. Coinvolta la criminologa Roberta Bruzzone, che per anni ha seguito il caso. Infine, c’è Francesco Marchetto, ex comandante della Stazione dei Carabinieri di Garlasco. La puntata, come di consueto, è visibile, oltre che in televisione, in diretta streaming ed on demand sul sito di Rai Play.