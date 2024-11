Stasera in tv domenica 10 novembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 10 novembre 2024. Su Rai2, Tennis – ATP Finals. Su Italia 1, l’attualità con Le Iene, programma condotto da Veronica Gentili.

Stasera in tv domenica 10 novembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Purché finisca bene – Tutto a posto, con Michele Di Mauro, Michele Eburnea, Giulia Fazzini, Susy Del Giudice. Reggio Calabria. Francesco (Michele Di Mauro), non vedente, è un professore di mezza età che tratta tutti con sufficienza. Sua moglie lo ha abbandonato, mentre sua figlia Maria è partita per studiare a Londra. L’incontro con Sasà, un ragazzo che vive di espedienti, gli cambierà la vita.

Su Rai2, alle 20.35, Tennis – ATP Finals. A Torino prende il via, con le prime partite della fase a gironi, il torneo riservato agli otto migliori tennisti dell’anno. Il favorito è Jannik Sinner, numero 1 del ranking mondiale, che nel 2023 perse in finale con Novak Djokovic. Nel torneo di doppio ci sono altri due italiani, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Su Rai3, alle 21.05, l’attualità con Report. Non poteva cominciare meglio la nuova edizione del programma curato e condotto da Sigfrido Ranucci: la prima puntata, in gran parte dedicata al nuovo Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, è stata seguita in media da 2.643.000 telespettatori, pari al 13,75% di share, il più alto della serata.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Penultima domenica in video per Bianca Berlinguer, che presto tornerà ad andare in onda solo di martedì. In diretta da Roma, la popolare giornalista approfondisce con Mauro Corona e gli altri suoi ospiti le notizie più importanti (non solo quelle politiche e di economia) degli ultimi giorni.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap La rosa della vendetta, con Murat Unalmis, Melis Sezenta. Gara rivela a Gulcemal (Murat Unalmis) il suo vero nome. Gli confessa di chiamarsi Firuze e di essere la madre di Deva. Profondamente ferito, Gulcemal le consegna dei soldi e la caccia di casa. La donna, ormai senza più nessuno, si reca da Deva per ricevere ospitalità ma anche lei la respinge. Gulendam scopre che Mert non stava cercando di fuggire da solo, ma stava organizzando la fuga di entrambi. Colpita dal bel gesto, lo implora di non accettare il denaro che il fratello gli aveva proposto per sparire per sempre, ma di restare al suo fianco e farsi una nuova vita con lei lontano da lì.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Come sempre il programma di Davide Parenti trova lo spazio per affrontare temi scabrosi. Questi servizi vanno in onda tardi, nella seconda parte della trasmissione, proprio perché adatti ad un pubblico adulto. In studio con Veronica Gentili ci sono Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole domenica. Corrado Formigli è stato ospite di Massimo Gramellini nella puntata di due settimane fa. Con lo storico conduttore di “Piazza Pulita” è stato affrontato un tema che divide e fa discutere l’opinione pubblica. Di che cosa si parlerà stasera?

Su Nove, alle 20.30, il talk show Che tempo che fa. Anche in questa nuova edizione del programma di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto è prevista l’anteprima “Che tempo che farà” con Nino Frassica che comincia alle 19.30. Anticipa i temi che verranno affrontati nella serata.

Su Real Time, alle 21.15, il reality Il Castello delle Cerimonie. Negli ampi e lussuosi saloni decorati da affreschi del Grand Hotel La Sonrisa di Donna Imma si festeggiano le nozze di Maria e Domenico. La coppia vive a Milano, ma desiderano un matrimonio con un banchetto in stile napoletano.

I film di questa sera domenica 10 novembre 2024

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2022, di Luis Mandoki, Presencias, con Alberto Ammann. In vacanza nella vecchia casa di famiglia, Victor viene aggredito insieme a sua moglie incinta, che rimane uccisa. Ora l’uomo deve trovare chi o cosa si è reso responsabile dell’aggressione.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2018, di Jake Scott, American woman, con Siena Miller, Aaron Paul. La vita di Deb cambia radicalmente con la scomparsa della figlia adolescente. Mentre affronta le indagini e il processo, la donna deve prendersi anche cura del nipote.

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 2019, di F. Gary Gray, Men in Black: International, con Tessa Thompson, Chris Hemsworth. Dopo aver assistito da bambina ad un incontro tra entità aliene e i Men in Black, Molly ha solo un sogno: poter diventare un membro del team. Alla fine ci riesce.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2018, di Pierre Morel, Peppermint – L’angelo della vendetta, con Jennifer Garner. Riley assiste impotente all’uccisione del marito e della figlia da parte di una gang. Per via di un giudice corrotto gli assassini rimangono impuniti. Cinque anni dopo si fa giustizia da sola.

Su Iris, alle 21.10, il film d’avventura del 1984, di Steven Spielberg, Indiana Jones e il Tempio maledetto, con Harrison Ford. In fuga da Shanghai con la cantante Willie e il piccolo Shorty, Indiana scampa ad un disastro aereo e si ritrova in India. Lì dovrà affrontare una setta di Thug dedita ai sacrifici umani.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 1998, di Troy Miller, Jack Frost, con Michael Keaton, Joseph Cross. A Natale, Charlie costruisce un pupazzo di neve e comincia a parlargli come se fosse vivo. Finché un giorno quest’ultimo gli risponde e ha la voce del padre, morto anni prima.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2007, di Leonardo Pieraccioni, Una moglie bellissima, con Laura Torrisi, Leonardo Pieraccioni. La tranquilla esistenza del fruttivendolo Mariano e di sua moglie Miranda viene sconvolta quando un fotografo nota la donna e le propone di posare per un calendario.

Stasera in tv domenica 10 novembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film storico del 2000, di Ridley Scott, Il Gladiatore, con Russell Crowe, Joaquin Phoenix. Massimo, un valoroso generale romano, viene fatto schiavo dopo che Commodo ha sterminato la sua famiglia. Diventato un gladiatore, decide di vendicarsi.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Silvio Soldini, 3/19, con Kasia Smutniak. La vita di Camilla, avvocatessa di successo, viene sconvolta dopo un incidente stradale, di cui potrebbe essere responsabile. L’indagine la porterà lontana dai luoghi che è abituata a frequentare.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2010, di David Slade, The Twilight Saga: Eclipse, con Kristen Stewart, Robert Pattinson. Bella vorrebbe sposare Edward ma Jacob, innamorato di lei, cerca di dissuaderla. Intanto Victoria ha radunato un esercito di vampiri per annientare l’odiata nemica.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di guerra del 2020, di Guan Hu, 800 eroi, con Huang Zhizhong, Zhang Junyi, Oho Ou. Le gesta eroiche di ottocento soldati cinesi che combattono al centro del campo di battaglia di Shanghai. Il loro nemico è l’esercito giapponese, che li ha completamente circondati.