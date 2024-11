Il Dottor Alì puntata A cuore aperto: trama, cast e curiosità

Sabato 9 novembre, dalle 21:20 circa su Real Time, è in onda l’appuntamento intitolato A cuore aperto de Il Dottor Alì. La serie tv, appartenente al genere medical drama, con quella di oggi giunge alla trentacinquesima puntata della seconda stagione.

Il Dottor Alì A cuore aperto, regista e dove è girata

La serie è la rivisitazione turca di Good Doctor, titolo nato in Corea del Sud e noto in tutto il mondo per la versione statunitense intitolata The Good Doctor. L’appuntamento odierno, così come tutti gli altri della seconda stagione, ha una durata di circa due ore.

Realizzata dalla società MF Yapim, la fiction ha come registi Aytac Cicek e Yusuf Pirahasan. La trama, invece, è firmata da Onur Koralp e Pinar Bulut. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul.

Il Dottor Alì A cuore aperto, la trama

Nel corso di A cuore aperto de Il Dottor Alì, i protagonisti sono preoccupati per Tanju. La figlia piccola, infatti, è giunta in emergenza in ospedale, dove versa in gravi condizioni e necessita di un’operazione chirurgica. Vuslat, su proposta diretta di Belize, prova a mettersi in contatto con Ferman, per comunicargli la novità.

Ferman, nel frattempo, ha deciso di abbandonare l’ospedale, iniziando da zero in una struttura sanitaria universitaria. Prima di ufficializzare le sue dimissioni, propone ad Alì di seguirlo e cambiare vita. Fatto, questo, che mette in evidente difficoltà il protagonista, che in poche settimane ha ricevuto l’agognata promozione e sta per convolare a nozze con Nazli.

Spoiler finale

In seguito, Muhsin effettua tutte le analisi del caso sulla figlia di Tanju. Gli esiti evidenziano una condizione critica: ha una ipertrofia cardiaca ed il suo cuore ha delle dimensioni spropositate. Ciò provoca nella degente delle difficoltà respiratorie. Infine, Muhsin si imbatte, al pronto soccorso, in una donna che vaga senza una meta, in evidente stato di confusione. La paziente perde conoscenza ed è ricoverata immediatamente in struttura.

Il Dottor Alì A cuore aperto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata odierna de Il Dottor Alì, serie tv turca appartenente al genere drammatico e che è in onda su Real Time il sabato dalle 21:20 e in streaming ed on demand su Discovery+.