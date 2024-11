Stasera in tv venerdì 15 novembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 15 novembre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Salvo Sottile, Farwest. Su Italia 1, il film Una notte al museo con Ben Stiller.

Stasera in tv venerdì 15 novembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la nuova edizione del talent The Voice Kids. Antonella Clerici presenta la prima puntata di audizioni al buio, che rappresentano una delle peculiarità del format. Come sempre i coach (Gigi D’Alessio, Arisa, Clementino e Loredana Bertè) ascoltano di spalle i giovani talenti senza poterli vedere. Sarà esclusivamente la loro voce a conquistarli.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Farwest. “Vogliamo portare la luce su mondi poco raccontati” spiega Salvo Sottile. “Ogni settimana cerchiamo verità nascoste o taciute, con l’aiuto di cronisti giovani e capaci di fare racconti di tipo immersivo, vivendo in prima persona ciò di cui parliamo”. Stasera va in onda la quinta puntata della nuova edizione.

Su Rai5, alle 21.15, Opera lirica: Boris Godunov. L’Opera di Modest Musorgskij inaugura la stagione scaligera. Sul podio il Maestro Riccardo Chailly. Gli interpreti principali sono Ildar Abdrazakov nelle vesti del protagonista, Ain Anger come Pimen, Stanislav Trofimov come Varlaam.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Mentre si avvicina la sentenza, prevista il 3 dicembre, il tragico caso di Giulia Cecchettin, la studentessa 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, resta al centro dei programmi che, come quello condotto da Gianluigi Nuzzi, si occupa di delitti e misteri. In studio, anche Alessandra Viero.

Su Canale 5, alle 21.20, la nuova stagione della prima puntata della fiction Il Patriarca 2, con Claudio Amendola, Antonia Liskova. Nemo Bandera (Claudio Amendola) e la sua famiglia stanno ancora piangendo la morte di Carlo quando un temibile nemico si affaccia a Levante: è Raoul Morabito, cognato di Serena e vecchio socio nei loschi traffici di Nemo, che è tornato per prendersi il controllo di Levante e del porto.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Tra gli ospiti fissi del talk condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, c’è Francesca Schianchi. La giornalista del quotidiano “La Stampa” affronta ogni settimana nello “spiegone” un argomento che fa discutere gli italiani.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Pechino Express. Ultima puntata nello Sri Lanka per questa edizione del reality condotto da Costantino della Gherardesca. E non mancano le missioni: come trasportare una famiglia locale su un’imbarcazione su un laghetto insieme ad una piantina che poi…

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Fratelli di Crozza. Anche il neo Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, è finito nel mirino di Maurizio Crozza nelle ultime puntate. Ma non è il solo fra quelli appena arrivati che affiancano i tanti apprezzati cavalli di battaglia come Vittorio Feltri.

Su Real Time, alle 21.30, il talent Bake Off Italia: Dolci in forno. A Villa Borromeo d’Adda continuano le sfide di Bake Off Italia condotto da Benedetta Parodi. Oggi, gli aspiranti pasticcieri rimasti in gara devono confrontarsi con i trend della pasticceria più in voga sui social.

I film di questa sera venerdì 15 novembre 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2020, di Herman Yau, Shock Wave 2 – Ultimatum a Hong Kong, con Andy Lau. Un’organizzazione terroristica compie un attentato a Hong Kong. Sul luogo dell’esplosione viene trovato senza memoria Poon, ex artificiere che potrebbe conoscere i terroristi.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 1970, di Richard Fleischer, Tora! Tora! Tora! con So Yamamura. 1941: l’ammiraglio Yamamoto, comandante in capo della marina giapponese, attacca la flotta americana a Pearl Harbor. Per gli Stai Uniti inizia la Seconda Guerra Mondiale.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2006, di Shawn Levy, Una notte al museo, con Ben Stiller, Robin Williams, Carla Gugino. Larry (Ben Stiller) accetta un posto di guardiano notturno al Museo di storia naturale di New York, ma non sa che cosa l’aspetta. Di notte, infatti, gli “inquilini” del palazzo prendono vita. Tra animali preistorici, antichi romani e cowboy, incontra anche il presidente Theodore Roosevelt (Robin Williams).

Su Iris, alle 21.10, il film poliziesco del 1976, di James Fargo, Cielo di piombo ispettore Callaghan, con Clint Eastwood. Stavolta Callaghan deve affrontare una banda di terroristi guidati da un reduce del Vietnam. Come partner nelle indagini gli viene assegnata Kate, ispettrice neo promossa.

Su La 5, alle 21.35, il film commedia del 2004, di John Hamburg, …E alla fine arriva Polly, con Jennifer Aniston, Ben Stiller. Dopo essere stato tradito dalla moglie in luna di miele, Reuben, un uomo rigido e razionale, s’innamora di Polly che gli farà mettere in discussione il suo stile di vita.

Su Cine34, alle 21.05, il film commedia del 1975, di Luciano Salce, Fantozzi, con Paolo Villaggio. Le tragicomiche avventure del ragioniere Ugo Fantozzi, che conduce un’esistenza deprimente, diviso com’è tra un ambiente familiare squallido e una vita professionale costellata di umiliazioni.

Stasera in tv venerdì 15 novembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2024, di e con Dev Patel, Monkey man. Kid combatte indossando una maschera da scimmia in incontri truccati, per cui è pagato per incassare colpi e andare al tappeto. In realtà questa attività gli serve per riuscire ad inserirsi nel sottobosco criminale.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2000, di Robert Zemeckis, Cast Away, con Tom Hanks. Dopo un incidente aereo, il manager Chuck Noland si ritrova da solo su un’isola deserta. Privato di ogni contatto umano, deve imparare a sopravvivere e cercare il modo di ritornare nel mondo civilizzato.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2023, di Greta Gerwig, Barbie, con Margot Robbie, Issa Rae, Ryan Gosling. Barbie si ritrova all’improvviso triste e imperfetta. Per trovare la causa del cambiamento deve lasciare Barbieland e recarsi nel mondo reale accettando, suo malgrado, l’aiuto di Ken.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2023, di David F. Sandberg, Shazam! Furia degli dei, con Zachary Levi. Le vendicative Figlie di Atlante arrivano sulla Terra per riprendersi i poteri di cui sono state private tempo prima. Sjhazam e i suoi alleati iniziano una battaglia per sventare il loro diabolico piano e salvare l’umanità.