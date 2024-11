Il contadino cerca moglie, la puntata del 14 novembre: eliminazione per Roberto

Giovedì 14 novembre, su NOVE, è in onda la quarta puntata dell’edizione 2024 de Il contadino cerca moglie. Lo show, come sempre, è visibile in prima serata, dalle ore 21:20 circa. Al timone della trasmissione c’è Gabriele Corsi.

Il contadino cerca moglie 14 novembre, per i concorrenti è tempo di prove

Nel corso de Il contadino cerca moglie di oggi, giovedì 14 novembre, la single Annamaria è rimasta nella sua fattoria con soli tre single, dopo aver eliminato Roberto. La 27enne, allevatrice, è determinata a comprendere quale dei pretendenti rimasti ancora in gioco sia quello giusto.

Lei, infatti, ha le idee chiare: cerca un “principe”, un fidanzato romantico e che la faccia sentire corteggiata. Intanto, Annamaria sottopone ai single una sfida decisamente impegnativa: zappare la terra. Il vincitore avrà la possibilità di passare del tempo da solo con la contadina. I perdenti, invece, devono affrontare una punizione. L’esito del confronto, tuttavia, è destinato a creare non poche tensioni. Qualcuno, infatti, mette in dubbio l’oggettività di Annamaria.

La situazione nell’azienda di Marco

In seguito, durante Il contadino cerca moglie di oggi, il focus è proposto su Marco. Anche lui chiede alle possibili partner di affrontare una prova: raccogliere le uova dal pollaio e preparare immediatamente lo zabaione. Marco, per evitare di alimentare le tensioni già presenti fra le single, sceglie di assaggiare le varie pietanze al buio, cioè senza sapere chi le ha preparate.

Durante il nuovo appuntamento dello show è protagonista Roberto. Il contadino, infatti, dopo lunghe ore di riflessione, è costretto dal conduttore Gabriele Corsi ad eliminare una delle quattro potenziali partner rimaste ancora in gioco. Prima di decidere, però, sceglie di avere dei faccia a faccia singoli con tutte le donne ancora nel programma. Dopo aver effettuato l’eliminazione, le pretendenti rimaste devono affrontare una prova decisamente complessa, destinata a creare non poche tensioni all’interno del gruppo.

Il contadino cerca moglie 14 novembre, Mauro

Nel corso della puntata del 14 novembre de Il contadino cerca moglie, infine, le telecamere si concentrano su Mauro. Il contadino, come gli altri colleghi, sottopone le donne ad una prova. Mauro, infatti, spiega l’importanza dell’accatastare la legna. Un’attività, questa, che è compiuta d’estate, in modo tale da garantire il giusto approvvigionamento in inverno.

L’allevatore dà alle concorrenti quindici minuti di tempo per riuscire a mettere via il maggior numero possibile di legna. La donna che riuscirà a fornire la performance migliore avrà la possibilità di passare un intero pomeriggio in compagnia di Mauro. Le altre, invece, devono continuare a lavorare.