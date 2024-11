Stasera in tv sabato 16 novembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 16 novembre 2024. Su Rai3, il programma di Mario Tozzi, Sapiens, un solo pianeta. Su Italia 1, il film I Croods.

Stasera in tv sabato 16 novembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 20.35, il celebrity talent Ballando con le stelle. Da sempre, nello show condotto da Milly Carlucci, gli infortuni sono all’ordine del giorno e influiscono sullo svolgimento della gara. Nella quinta puntata Nina Zilli, tra le favorite per la vittoria finale, ha annunciato l’intenzione di ritirarsi. Ma il suo potrebbe non essere un addio definitivo.

Su Rai3, alle 21.05, il programma Sapiens, un solo pianeta. Che c’entrano i diamanti e l’oro con l’apartheid? Fino a che punto la geologia ha influenzato la storia dei Sapiens? Perché la corsa alle risorse minerarie ha generato disuguaglianze sociali ed economiche così vistose? La nuova edizione del programma di Mario Tozzi parte dal Sudafrica.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: Questi fantasmi. Commedia in tre atti, scritta nel 1945 ed interpretata da Eduardo De Filippo nel 1946. Racconta la vicenda di Pasquale Lojacono, un uomo che si ritrova alle prese con quello che crede (o preferisce credere) un fantasma che infesta la sua nuova casa.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Tù sì que vales. E’ tutto pronto per l’ultimo atto dell’edizione numero 11 dello show prodotto da Maria De Filippi. I talenti già qualificati sono Matteo Fraziano (ombre cinesi), Emanuele Condoleo (Strongman), Rubén e Ivàn (atleti di parkour), Hakuna Matata (acrobati), Sebas e Sonia (acrobati).

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. All’inizio di ogni puntata del sabato nel talk di Massimo Gramellini c’è l’incontro con Roberto Vecchioni e la sua lavagna per svelare origini e significato di vocaboli di uso comune. Spesso sono parole legate ad eventi d’attualità.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese è a Torino per scovare il ristopub top della città. In gara: Six Nations – Murphy’s Pub, The Overbridge Pub, Connery Pub e The Shamrock Inn. Il premio della categoria Special va al miglior stufato irlandese.

Su Nove, alle 21.30, il talk show Accordi & Disaccordi. Ogni sabato Luca Sommi svolge il ruolo di moderatore e guida la discussione insieme a Marco Travaglio e Andrea Scanzi. Sul tavolo i principali argomenti di attualità, politica e società affrontati insieme ad ospiti in studio.

I film di questa sera sabato 16 novembre 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film drammatico del 2015, di Ryan Coogler, Creed – Nato per combattere, con Sylvester Stallone, Michael B. Jordan. Adonis Creed vuole seguire le orme del padre, morto sul ring. Parte allora per Philadelphia, con l’intento d’incontrare il grande Rocky Balboa e chiedergli di fargli da allenatore.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2022, di Massimiliano Bruno, C’era una volta il crimine, con Marco Giallini, Giampaolo Morelli. Moreno e Giuseppe viaggiano indietro nel tempo fino al 1943 per rubare la Gioconda ai francesi: ad aiutarli nella difficile impresa c’è Claudio Ranieri, pignolo professore di storia.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1981, di Sergio Corbucci, Chi trova un amico trova un tesoro, con Bud Spencer, Terence Hill. Charlie O’Brian (Bud Spencer) vende marmellate, spostandosi in barca di porto in porto. La sua vita si complica quando scopre di avere a bordo Alan (Terence Hill), un clandestino. L’intruso, infatti, ha alle costole i sicari di un malavitoso. E le cose peggiorano quando i due fanno naufragio.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2012, di Chris Sanders, Kirk De Marco, I Croods. In una lontana era preistorica l’esistenza della famiglia Crood viene sconvolta da un cataclisma che distrugge la caverna in cui abita. Il gruppo, costretto ad avventurarsi in luoghi sconosciuti, incontra lungo il cammino il giovane Guy, che affascina con i suoi racconti soprattutto la primogenita Hip.

Su Iris, alle 21.10, il film thriller del 1995, di Arne Glimcher, La giusta causa, con Sean Connery, Laurence Fishburne. Un giovane di colore è accusato dello stupro e dell’omicidio di una bambina. Paul Armstrong, un avvocato in pensione, tenta in ogni modo di salvargli la vita.

Stasera in tv sabato 16 novembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’avventura del 2010, di Ridley Scott, Robin Hood, con Russell Crowe, Cate Blanchett. L’arciere del re Robin Hood fa ritorno dalla terza crociata e trova l’Inghilterra tenuta sotto scacco dai francesi e devastata dalle continue angherie del perfido Re Giovanni.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Ginevra Elkann, Te l’avevo detto, con Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Valeria Bruni Tedeschi. In un weekend di gennaio, Roma attraversa un improvviso aumento delle temperature. Arrivate a livelli spaventosi, porterà le persone, tra cui Gianna, a confrontarsi con i problemi della vita che abilmente evitano.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film documentario del 2004, di Luc Jacquet, La marcia dei pinguini. I pinguini imperatore lasciano l’Oceano, ricco di cibo, e percorrono decine di chilometri sulla banchisa dell’Antartide. Devono trovare il luogo adatto all’accoppiamento. Fiorello è la voce narrante.