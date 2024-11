Linea Verde Italia, Origini e Linea Verde Bike, le puntate del 16 novembre: protagonista Biella

Sabato 16 novembre, su Rai 1, sono in onda nuovi appuntamenti di Origini, Linea Verde Bike e Linea Verde Italia. I tre programmi sono visibili, rispettivamente, dalle 11:25, dalle 12:00 e dalle 12:30 circa.

Origini sulla Via Appia

Durante la puntata di oggi di Origini, i conduttori sono Francesco Gasparri e Valentina Caruso. I due visitano la Via Appia. In particolare, è proposto un focus sull’ultimo dei diciannove tratti del percorso. Il viaggio parte dal centro di Brindisi. Nella città sono accompagnati dalla professoressa universitaria di diritto romano Aglaia McClintock. Insieme, i padroni di casa approfondiscono alcuni dei luoghi simbolo cittadini. Oltre al porto, è visitato il Nuovo Teatro Verdi, sospeso sulle rovine romane di San Pietro degli Schiavoni.

Il viaggio si sposta a Grottaglie, città delle ceramiche, per visitare le gravine. Con l’occasione, Gasparri e Caruso entrano nel laboratorio di una delle più famose ceramiste della città. A Mesagne è visitata una necropoli di epoca romana. Infine, l’ultima tappa è rappresentata dal Parco Archeologico di Muro Tenente. In esso si sta svolgendo un esperimento che mischia l’agricoltura all’archeologia.

Linea Verde Italia 16 novembre, protagonista Biella

In seguito, alle 12:00, Federico Quaranta e Giulia Capocchi sono al timone di Linea Verde Bike. In sella alle loro bici visitano la Sicilia. In particolare, intraprendono un percorso lungo la costa jonica e nei pressi delle pendici dell’Etna. Il vulcano ha da sempre condizionato l’economia del luogo. Fra le attività predilette delle zone visitate c’è l’agricoltura. La realtà vinicola siciliana, negli ultimi anni, è divenuta un’eccellenza conosciuta in tutto il mondo. Infine, è approfondito un progetto di clownterapia, praticata in strutture pubbliche e private e in tutti quei luoghi in cui albergano stati di disagio fisico o psichico.

Infine, alle 12:30 circa, Monica Caradonna ed Elisa Isoardi conducono Linea Verde Italia. Questa settimana, il programma è in visita a Biella. La città conserva, ancora oggi, decine di lanifici storici, molti dei quali ancora in attività.

Linea Verde Italia 16 novembre, la Cattedrale

A Linea Verde Italia del 16 novembre è visitata, in primis, la Cattedrale. Il luogo di culto custodisce, al proprio interno, l’affresco raffigurante il Cristo della Domenica. Le conduttrici raggiungono il quartiere medievale il Piazzo, la parte più antica della città. Qui è ancora attiva la funicolare panoramica, simbolo di Biella dal 1885. Dopo una rapida tappa presso il Santuario di Oropa Patrimonio dell’Umanità Unesco, Caradonna ed Isoardi parlano del teleriscaldamento. Si tratta di una realtà altamente sostenibile, che utilizza come combustibile il cippato di legna vergine.