Stasera in tv sabato 7 dicembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 7 dicembre 2024. Su Rai3, il programma di Mario Tozzi, Sapiens, un solo pianeta. Su Canale 5, il reality condotto da Alfonso Signorini, Grande Fratello.

Stasera in tv sabato 7 dicembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 17.45, Opera: La forza del destino. Il Maestro Riccardo Chailly inaugura la Stagione della Scala di Milano con una nuova produzione dell’opera in quattro atti di Giuseppe Verdi, nata nel 1862 a San Pietroburgo e approdata in versione definitiva alla Scala nel 1869 con la creazione della celebre Sinfonia. Anna Netrebko è Donna Leonora.

Su Rai3, alle 21.05, il programma Sapiens, un solo pianeta. L’uomo si trova veramente al vertice di una piramide? Le emozioni sono un privilegio esclusivo dell’uomo? Sbagliamo a non considerarci anche noi animali? Gli altri viventi sono in grado di generare e trasmettere cultura come facciamo noi? Quesiti ai quali Mario Tozzi prova a dare risposte chiare.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: La grande magia. Commedia composta nel 1948 da Eduardo De Filippo (che interpreta la parte dell’illusionista Marvuglia) e inserita nel gruppo di opere “La cantata dei giorni dispari”. Con Giancarlo Sbragia nel ruolo di Calogero Di Spelta e Luisa Rossi in quello di Marta.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Sky Cinema Uno

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Mediaset comunica che oggi andrà in onda il reality condotto da Alfonso Signorini, ma è molto probabile che al suo posto vedremo il secondo dei tre concerti del Volo. Sul palco, tra gli altri, Gianna Nannini, Giuliano Sangiorgi, Umberto Tozzi, Clara, Santi Francesi, Enrico Nigiotti, Irama e Beppe Fiorello.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Ogni sabato ad arricchire il racconto di Massimo Gramellini ci sono tanti ospiti provenienti dal mondo della cultura, dello spettacolo e della politica chiamati a portare in studio la propria visione dei fatti e offrire vari spunti per riflettere.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese è in Trentino alla ricerca del “Miglior ristorante eco-green”. Il bonus va al Salmerino più gustoso. Si sfidano La Casina (a Drena), Berry House (a Vigolo Vattaro), La Cantinetta (Varena), Pineta Caldonazzo (Caldonazzo).

Su Nove, alle 21.30, il talk show Accordi & Disaccordi. Per gli innumerevoli denigratori del governo presieduto da Giorgia Meloni il talk condotto da Luca Sommi con Marco Travaglio e Andrea Scanzi, firme de “Il Fatto Quotidiano”, è sempre un appuntamento imperdibile.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Piedone – Uno sbirro a Napoli “Appucundria” con Salvatore Esposito. Vincenzo Palmieri, allievo del famoso commissario Rizzo, ritorna a Napoli dopo diversi anni. L’ispettore dovrà conquistarsi la fiducia della squadra, che lo considera indisciplinato.

I film di questa sera sabato 7 dicembre 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2011, di Nanni Moretti, Habemus Papam, con Michel Piccoli, Renato Scarpa. Il Conclave elegge un nuovo Papa che però non si sente all’altezza del compito assegnatogli. Il Vaticano chiama allora uno psicanalista e cerca una via d’uscita.

Su Rete 4, alle 21.25, il film d’azione del 1985, di Mark L. Lester, Commando, con Arnold Schwarzenegger, Rae Dawn Chong. L’ex colonnello John Matrix (Arnold Schwarzenegger) torna a combattere quando alcuni criminali prendono in ostaggio sua figlia Jenny (Alyssa Milano). I rapitori sono pagati da Arius (Dan Hedaya), che vuole costringere Matrix ai aiutarlo a conquistare il potere di uno Stato sudamericano.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2020, di Jeff Fowler, Sonic – Il film, con James Marsden, Ben Schwartz. Lo sceriffo Wachowki (James Marsden) va a San Francisco per aiutare Sonic, un extraterrestre peloso, sfuggito alla cattura grazie alla sua velocità. La strana coppia deve sconfiggere uno scienziato pazzo, il dottor Ivo Robotnik (Jim Carrey). Il film è ispirato al celebre videogioco degli Anni 90.

Su 20 Mediaset, alle 21.25, il film d’avventura del 2008, di Roland Emmerich, 10.000 a.C., con Steven Strait. Il giovane D’Leh, cacciatore di una tribù preistorica, inizia un pericoloso viaggio di confini del mondo. Deve salvare la sua amata Evolet, rapita da alcuni feroci predatori.

Su Iris, alle 21.15, il film di spionaggio del 1994, di Phillip Noyce, Sotto il segno del pericolo, con Harrison Ford. L’agente della Cia Jack Ryan indaga su alcuni narco trafficanti colombiani. Quando scopre che sono coinvolti alcuni colleghi corrotti, decide di denunciarli nonostante le minacce.

Stasera in tv sabato 7 dicembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2021, di Gianluca Jodice, Il cattivo poeta, con Sergio Castellitto. 1939. Giovanni Comini, promosso alla carica di Federale, deve vegliare lo scrittore Gabriele D’Annunzio: Comini teme che il poeta possa minare l’alleanza con la Germania nazista.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1989, di Robert Zemeckis, Ritorno al futuro – Parte II, con Michael J. Fox. Marty McFly viene trascinato da “Doc” Brown in una nuova avventura a cavallo del tempo, che li fa approdare nell’anno 2015. Lì tentano di rimettere sulla retta via il figlio di Marty.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 1996, di Rob Cohen, Daylight – Trappola nel tunnel, con Sylvester Stallone. Dopo un’esplosione, dodici persone rimangono intrappolate nel tunnel che collega Manhattan al New Jersey. Il tassista Kit Latura farà di tutto per metterli in salvo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1988, di Phillip Noyce, Ore 10: calma piatta, con Nicole Kidman. Dopo la morte del figlio, John e Rae Ingram cercano di ritrovare la voglia di vivere partendo per una crociera sul Pacifico. Ma il viaggio si trasformerà presto in un incubo.