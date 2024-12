Linea Verde Italia, Linea Verde Bike ed Origini: fra le protagoniste Napoli

Sabato 7 dicembre, su Rai 1, sono in onda nuovi appuntamenti di Origini, Linea Verde Bike e Linea Verde Italia. I programmi sono in onda, rispettivamente, alle 11:25, alle 12:00 ed alle 12:25 circa.

Origini in Piemonte

Per ciò che concerne Origini, il 7 dicembre, i conduttori Francesco Gasparri e Valentina Caruso visitano l’area compresa fra Ivrea e Biella. La prima è stata dichiarata Città Industriale del XX secolo, mentre la seconda ha ricevuto il riconoscimento di Città creativa. Entrambe custodiscono, al proprio interno, uno scrigno di preziosi tesori naturalistici e culturali.

Si parte dall’antica miniera d’oro di Biella, risalente all’epoca dei romani. Si passa all’anfiteatro morenico di Ivrea, un monumento straordinario la cui costruzione è legata al ritiro di un immenso ghiacciaio che dominava nella zona oramai duemila anni fa. Gasparri entra nella Fabbrica della Ruota, lanificio molto antico dove è possibile ammirare ancora oggi telai in funzione. Ad Ivrea, in seguito, è percorso un itinerario sulle tracce di Adriano Olivetti.

Linea Verde Italia 7 dicembre, protagonista Napoli

In seguito, Federico Quaranta e Giulia Capocchi guidano un nuovo appuntamento di Linea Verde Bike. I due pedalano nel cuore dell’Abruzzo, nella Piana del Fucino, terra di agricoltura e transumanza. Il viaggio si concentra sul rewilding, un progetto volto a favorire i preziosi ecosistemi dell’Appennino Centrale e il ripristino della fauna selvatica.

Infine, Elisa Isoardi e Monica Caradonna, sabato 7 dicembre su Rai 1, guidano una nuova puntata di Linea Verde Italia. La trasmissione, nell’appuntamento di oggi, visibile anche in streaming su Rai Play, si reca in Campania. In particolare, analizzano la storia e le tradizioni della città capoluogo Napoli.

Linea Verde Italia 7 dicembre, l’Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola

Il viaggio di Linea Verde Life di sabato 7 dicembre parte dalle bellezze dell’Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola. In seguito, è proposto un focus sul Parco Nazionale del Vesuvio. Nel raggiungere la cima, le telecamere attraversano la Riserva Naturale Statale Tirone e percorrono il sentiero del Gran Cono.

Elisa Isoardi, nel corso della puntata, intervista Bruno Siciliano, genio della robotica. Caradonna, invece, racconta i progetti legati al recupero degli antichi mulini del Gragnano. In seguito analizza la filiera produttiva della pasta, prodotto identitario della provincia nonché simbolo dell’Italia conosciuto in tutto il mondo.

A Linea Verde Life del 7 dicembre è dato spazio alla storia della Santa Luciella ai Librai. Si tratta di una piccola chiesa, vero e proprio gioiello incastonato fra San Gregorio Armeno e San Biagio ai Librai. Dopo anni di degrado ed abbandono, un lavoro di ristrutturazione ha restituito il luogo ai cittadini.