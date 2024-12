Stasera in tv venerdì 13 dicembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 13 dicembre 2024. Su Rai2, il film Blackout Love, con Anna Foglietta, Alessandro Tedeschi. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, Quarto grado.

Stasera in tv venerdì 13 dicembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il talent The Voice Kids. All’inizio di questa puntata ognuno dei quattro coach ha una squadra formata da nove concorrenti, uno dei quali già in finale grazie al Super Pass. Gli altri otto si sfidano per definire la rosa definitiva dei talenti che parteciperanno alla finale di venerdì 20 dicembre condotta da Antonella Clerici.

Su Rai3, alle q21.20, l’attualità con Farwest. Dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi della sede Rai di Roma vanno in onda le nuove inchieste del programma di Salvo Sottile. Questa “sessione” autunnale volge ormai al termine: oggi, infatti, vediamo la penultima puntata. “Farwest” tornerà nel 2025 per 12 settimane, dal 7 marzo al 27 giugno.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Concerto per i 30 anni dell’OSN Rai. Il 2° dei due concerti per il trentennale dell’Orchestra Rai. Il direttore Andrés Orozco-Estrada propone lo stesso programma interpretato nel 1994 da Giuseppe Sinopoli: le sinfonie n. 4 di Schumann e di Brahms.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Il tema del femminicidio, dopo le sentenze di primo grado nei processi per gli omicidi di Giulia Tramontano e Giulia Cecchettin, ha sempre spazio nel programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Quella di stasera è l’ultima puntata del 2024; “Quarto grado” tornerà in onda a gennaio.

Su Canale 5, alle 21.20, la 5° puntata della fiction Il Patriarca 2. Nemo (Claudio Amendola) e Raoul creano un’alleanza momentanea per liberare Lara e Jessica dai mafiosi albanesi, e durante un violento scontro Mario viene ferito. Bandera e Morabito tornano subito a combattere l’uno contro l’altro per le elezioni del nuovo rais del porto di Levante.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Questa sera ultima puntata del 2024 del talk di Diego Bianchi in arte Zoro. Tra i punti di forza del programma che scruta il mondo social ci sono le interviste impossibili di Alessio Marzilli che prendono di mira soprattutto i politici.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show I migliori Fratelli di Crozza. Primo appuntamento con una serie di “best of” per il nostro Maurizio Crozza che anche in questa stagione ha proposto diversi personaggi nuovi accanto ai suoi cavalli di battaglia che potremo rivedere stasera.

Su Real Time, alle 21.30, il talent Bake Off Italia: dolci in forno. Puntata finale della 12° edizione del talent condotto da Benedetta Parodi. La giuria osserva per l’ultima volta i concorrenti all’opera per poi assegnare il titolo di Miglior pasticciere amatoriale d’Italia.

I film di questa sera venerdì 13 dicembre 2024

Su Rai2, alle 21.20, il film sentimentale del 2021, di Francesca Marino, Blackout Love, con Anna Foglietta, Alessandro Tedeschi. Valeria (Anna Foglietta), allenatrice di una squadra femminile di pallavolo, crede di aver capito tutto dell’amore. Ma quando nella sua vita torna Marco (Alessandro Tedeschi), che tra tutti gli ex è quello che ha amato di più, il suo castello di carta fatto di regole e strategie crolla miseramente.

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2015, di Aleksander Bach, Hitman: Agent 47, con Rupert Friend, Hannah Ware. Dieci anni dopo la scomparsa dello scienziato Litvenko, qualcuno vuole riprendere il suo progetto: creare un esercito di killer geneticamente modificato. L’agente 47, però, non ci sta.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1977, di Woody Allen, Io e Annie, con Diane Keaton, Woody Allen, Shelley Duvall. Alvy Singer è un comico nevrotico che lavora per la radio e la televisione. Dopo due matrimoni falliti, inizia una difficile relazione con la sofisticata Annie, aspirante cantante.

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 2015, di Sam Mendes, Spectre, con Daniel Craig, Léa Seydoux, Christoph Waltz. La defunta M ha lasciato un compito a James Bond: eliminare la minacciosa organizzazione Spectre. Intanto il governo britannico sta pensando di rivoluzionare i servizi segreti.

Su 20 Mediaset, alle 21.30, il film d’azione del 2007, di Antoine Fuqua, Shooter, con Mark Wahlberg, Kate Mara. L’ex marine Swagger viene accusato di aver attentato alla vita del presidente americano. Deciso a dimostrare la sua innocenza, l’uomo si mette sulle tracce di chi vuole incastrarlo.

Su Iris, alle 21.15, il film di spionaggio del 1969, di Brian G. Hutton, Dove osano le aquile, con Richard Burton, Clint Eastwood. Seconda Guerra Mondiale. Un manipolo di agenti del controspionaggio inglese deve liberare un generale americano, prigioniero dei tedeschi in un castello della Baviera.

Stasera in tv venerdì 13 dicembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2021, di Gabriele Salvatores, Comedians, con Alessandro Besentini, Francesco Villa. Esausti della loro vita grigia, sei personaggi, tra cui Filippo e Leo, aspirano a diventare dei comici. Dopo un corso sulla stand-up comedy, devono affrontare la prova finale: salire sul palco.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2024, di John Krasinski, If – Gli amici immaginari, con Ryan Reynolds. La dodicenne Bea scopre di aver ereditato dal padre Cal il potere di vedere gli amici immaginari abbandonati da quelli che un tempo sono stati bambini. Decide così di riunirli ai loro adulti.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1987, di Roman Polanski, Frantic, con Harrison Ford. Il dottor Walker e sua moglie si recano a Parigi per un congresso, ma in albergo la donna sparisce. Tra l’indifferenza di tutti, lui comincia una disperata ricerca, aiutato da una misteriosa ragazza.