Siviglia 1992 dal 13 dicembre su Netflix: trama, cast e curiosità

Venerdì 13 dicembre è rilasciata alla visione Siviglia 1992. La serie tv è fruibile, nel nostro paese, a partire dalle ore 09:00, sulla piattaforma di intrattenimento streaming Netflix.

Siviglia 1992, regista e dove è girata

Ideata da Jorge Guerricaechevarría, la produzione Siviglia 1992 appartiene ai generi thriller e mystery. La società che l’ha realizzata è la Pokeepsie Films. Girata nell’omonima città spagnola, la trama è ambientata, in parte, nel 1992, ovvero nell’anno in cui la cittadina ha ospitato l’EXPO. Il già citato Guerricaechevarría ha scritto la sceneggiatura. La regia, invece, è firmata da Álex de la Iglesia, che in carriera ha già diretto titoli come Trenta denari e Follia e morte a Venezia.

La prima e fino ad ora unica stagione è composta da sei episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Netflix, come spesso avviene, rilascia le puntate tutte insieme, a partire dalle ore 09:00 di oggi, venerdì 13 dicembre. In patria, la serie è diffusa con il titolo 1992.

Siviglia 1992, la trama

Al centro della trama di Siviglia 1992 c’è il personaggio di Ampadu. La donna, interpretata dall’attrice Marian Álvarez, è in lutto: pochissimo tempo fa, infatti, ha perso il marito. L’uomo, in particolare, è morto in condizioni decisamente misteriose, in seguito ad una violenta esplosione. La donna è convinta che il coniuge sia stato ucciso e decide di indagare da sola, non soddisfatta dell’operato delle forze dell’ordine.

Nonostante la sua forte determinazione, però, la protagonista incontra non poche difficoltà. L’unica persona che sembra disposta ad aiutarla è Richi. Ex poliziotto ora guardia di sicurezza, l’uomo ha un passato decisamente complesso e che continua a tormentarlo.

Spoiler finale

Ben presto, durante Siviglia 1992, l’indagine di Ampadu si intreccia con la caccia ad un serial killer. Quest’ultimo è il responsabile di numerose uccisioni, che avvengono in modo decisamente macabro. Il criminale, infatti, toglie la vita alle proprie vittime bruciandole. Al fianco dei cadaveri, inoltre, fa rinvenire un pupazzo ritraente Curro, la mascotte che era stata scelta come simbolo dell’Esposizione Universale del 1992.

Siviglia 1992, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Siviglia 1992, serie tv la cui prima stagione è rilasciata, nel nostro paese, a partire dalle ore 09:00 di venerdì 13 dicembre, sulla piattaforma di intrattenimento streaming Netflix.