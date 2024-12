Quarto Grado, la puntata del 20 dicembre: il caso di Liliana Resinovich

Venerdì 20 dicembre, su Rete 4, è in onda un nuovo appuntamento di Quarto Grado. Quella odierna è l’ultima puntata dell’anno per il format, visibile, come di consueto, dalle ore 21:20 circa.

Quarto Grado 20 dicembre, la morte di Pierina Paganelli

Al timone di Quarto Grado di oggi, venerdì 20 dicembre, c’è la solita coppia composta da Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero. La trasmissione, curata da Siria Magri, è fruibile, oltre che in televisione, anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.

Durante la puntata odierna del format, i due padroni di casa propongono un focus sulla storia di Pierina Paganelli. La pensionata è morta oramai da oltre un anno, ma le indagini delle forze dell’ordine vanno avanti. Da luglio, si trova in carcere Louis Dassilva, da mesi unico indagato per la vicenda.

L’incidente probatorio per Louis

Louis Dassilva, come racconta Quarto Grado di oggi, venerdì 20 dicembre, continua a proclamarsi innocente. Un esame molto atteso, che potrebbe essere decisivo per la risoluzione delle indagini, è quello probatorio. Per tale motivo, Dassilva dovrà sfilare sotto la telecamera della farmacia di Via del Ciclamino. Si tratta, cioè, della stessa videocamera che, la notte in cui è avvenuto l’omicidio, ha ripreso un uomo che secondo le forze dell’ordine potrebbe essere Louis.

Nel frattempo, l’inchiesta sul caso va avanti. Gli esami effettuati sul cadavere di Pierina, infatti, hanno evidenziato la presenza di due diverse tipologie di DNA femminili. Il primo era situato nei pressi di una gonna, il secondo, invece, era presente sul lato della maglietta. Non sarebbero state trovate delle tracce di DNA appartenenti all’indagato Dassilva.

Quarto Grado 20 dicembre, la morte di Liliana Resinovich

In seguito, nella puntata del 20 dicembre di Quarto Grado, si torna sulla morte di Liliana Resinovich. La pensionata è stata trovata senza vita in un bosco nei pressi della sua abitazione a Trieste, il 5 gennaio 2022. Sono passati oramai tre anni dalla scomparsa e la famiglia è in attesa dell’esito della super-perizia. Un esame, questo, il cui risultato potrebbe finalmente svelare la verità su ciò che è effettivamente accaduto alla donna. L’accertamento, in particolare, potrebbe dimostrare che Liliana è stata uccisa, come sostengono da tempo le persone a lei care.

Sono tanti gli ospiti attesi durante Quarto Grado. Nella puntata di venerdì 20 dicembre intervengono, in primis, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi e Caterina Collovati. Con loro spazio anche a Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.