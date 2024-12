Quarto Grado 13 dicembre, spazio alla storia di Pierina Paganelli

Venerdì 13 dicembre è in onda, su Rete 4, una nuova puntata di Quarto Grado. Il format, curato da Siria Magri, è visibile a partire dalle ore 21:25 circa.

Quarto Grado 13 dicembre, la scomparsa di Daniela Ruggi

Al timone di Quarto Grado, anche questa settimana, c’è la coppia composta da Alessandra Viero e da Gianluigi Nuzzi. Oltre che in televisione, è possibile assistere al programma in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.

A Quarto Grado di venerdì 13 dicembre è dato ampio spazio al caso di Daniela Ruggi. La 31enne viveva a Montefiorino, piccolo paese in provincia di Modena. La donna, affetta da problemi psichici, è scomparsa nel nulla a settembre. Prima della sua sparizione, la vittima era ricoverata in ospedale per una infezione non grave. L’ultima volta che è stata vista stava tornando verso sua casa, una piccola abitazione nella quale mancava sia il riscaldamento che l’elettricità.

Domenico Lanza continua ad essere indagato

Al momento, le forze dell’ordine stanno indagando su Domenico Lanza. L’uomo, 61enne amico di Daniela, si trova agli arresti in quanto gli inquirenti hanno scoperto che deteneva, in maniera illegale, alcune armi. Inoltre, gli investigatori hanno avviato un’inchiesta anche con l’ipotesi di reato di sequestro di persona. Ad alimentare i sospetti vi è il ritrovamento di alcuni indumenti di Daniela all’interno dell’auto di Lanza.

Ad alimentare ulteriormente il mistero ci sono alcuni testimoni, che hanno dichiarato, di recente, di aver visto la donna in compagnia di un gruppo di persone.

Quarto Grado 13 dicembre, la morte di Pierina Paganelli

Ampio spazio, nel corso di Quarto Grado di venerdì 13 dicembre, lo ha la vicenda relativa alla morte di Pierina Paganelli. Di recente le forze dell’ordine stanno lavorando ad alcune, nuove ipotesi in merito all’omicidio della 78 enne. Secondo i famigliari, infatti, la vittima è stata uccisa in seguito ad un’aggressione avvenuta in due fasi, nell’arco di pochi minuti. Il killer, in particolare, sarebbe tornato dove ha commesso l’assassinio per ripulire la scena del crimine. Il principale indagato, nel frattempo, continua ad essere Louis Dassilva, oramai in carcere da mesi.

Nel corso della puntata di Quarto Grado di oggi, venerdì 13 dicembre, intervengono in studio numerosi ospiti. In primis, i padroni di casa dialogano dei casi analizzati in compagnia di Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati e Carmelo Abbate. Insieme a loro, partecipano Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.