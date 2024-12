Stasera in tv sabato 20 dicembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 21 dicembre 2024. Su Rai3, il programma di Mario Tozzi, Sapiens, un solo pianeta. Su Italia 1, il film Il Grinch.

Stasera in tv sabato 21 dicembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 20.35, l’ultima puntata del celebrity talent, Ballando con le stelle. Che succederà a Wanda Nara e Pasquale La Rocca nell’albo d’oro di “Ballando”? Lo scopriremo al termine della lunga finale condotta da Milly Carlucci. Tra le coppie favorite dal pronostico c’è quella formata da Federica Pellegrini e La Rocca. Per il maestro napoletano sarebbe il terzo trionfo consecutivo.

Su Rai3, alle 21.10, il programma Sapiens, un solo pianeta. Come mai lo tsunami del 2004 ci ha colto così di sorpresa? Che cosa ci insegna a 20 anni di distanza? Perché quasi nessun nativo perse la vita mentre fra gli Occidentali e gli abitanti delle coste i morti furono centinaia di migliaia? Sono solo alcune delle domande a cui Mario Tozzi risponde questa sera.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: La paura numero uno. Edizione tv della commedia in tre atti scritta da Eduardo De Filippo, che qui veste i panni di Matteo Generoso, ossessionato dalla paura dello scoppio Terza Guerra Mondiale. Per placarlo, il cognato organizza un finto giornale radio.

Programmi La7, Tv8, Nove, Sky Cinema Uno

Su La7, alle 21.15, il talk show In altre parole… Best. Dalla scorsa settimana il talk del sabato sera di Massimo Gramellini si è preso una vacanza. Ma già da questa sera va in onda la prima di quattro puntate con il meglio di quanto è andato in onda nei mesi autunnali.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Stasera Alessandro Borghese cerca il miglior ristorante con cenone di Natale della provincia di Trento. Si sfidano: Corte dei Toldi (Terzolas), Home Stube (Madonna di Campiglio), Sissi Stube (Cogolo) e Solarium Predaia (Predaia).

Su Nove, alle 21.30, il docu-reality Chi ha ucciso Michael Jackson? Attraverso interviste esclusive, testimonianze e nuove rivelazioni, questo documentario vuole fare luce sui misteri e sulle circostanze che avvolgono la tragica fine dell’indiscusso re del pop Michael Jackson.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Piedone – Uno sbirro a Napoli “Oltre il confine” con Salvatore Esposito. Vincenzo e Sonia volano ad Amburgo per seguire le tracce di una droga particolarmente pericolosa che sta girando a Napoli. Sul posto, però, non tutto va bene come dovrebbe.

I film di questa sera sabato 21 dicembre 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2013, di Mikael Hafstrom, Escape Plan – Fuga dall’inferno, con Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger. Ray, progettista e collaudatore di penitenziari, deve testare un nuovo carcere di massima sicurezza. Per questo si fa imprigionare e cerca una via di fuga. Ma qualcuno vuole incastrarlo.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1988, di Giuseppe Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso, con Philippe Noiret, Salvatore Cascio. In un paesino siciliano del dopoguerra, il piccolo Salvatore diventa amico del proiezionista Alfredo, che giorno dopo giorno gli trasmette l’amore per il cinema.

Su Rete 4, alle 21.25, il film giallo del 2017, di Kenneth Branagh, Assassinio sull’Orient Express, con Kenneth Branagh, Johnny Depp. Il detective Hercule Poirot (Kenneth Branagh) si trova ad Istanbul, ma deve raggiungere con urgenza Londra. Sale così a bordo del lussuoso treno Orient Express nella speranza di un viaggio comodo e rilassante. Ben presto invece un brutale omicidio lo costringe ad un’indagine che appare assai complessa.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2022, di Francesco Patierno, Improvvisamente Natale, con Diego Abatantuono, Sara Ciocca. Lorenzo (Diego Abatantuono) ha due cattive notizie per la nipotina Chiara: sta per vendere il suo hotel di montagna (in cui sono soliti festeggiare il Natale) e i genitori stanno per separarsi. Ma prima di spezzarle il cuore le regala un ultimo Natale tutti insieme, da vivere e festeggiare a Ferragosto.

Italia 1 – Iris

Su Italia 1, alle 21.20, il film di animazione del 2018, di Yarrow Cheney, Scott Mosier, Il Grinch. Nella città di Chi Sarà, le persone sono piene di entusiasmo per la celebrazione del Natale. Tranne Grinch, che vive con il suo fedele cane Max dentro una grotta. Pur di ottenere pace e tranquillità durante le odiate feste, la creatura verde organizza un piano per mettere a tacere per sempre l’allegria natalizia.

Su Iris, alle 21.15, il film thriller del 1998, di Andrew Davis, Delitto perfetto, con Michael Douglas, Gwyneth Paltrow. Sull’orlo della bancarotta, un agente di Borsa assolda l’amante della bella e ricca moglie per ucciderla e incassarne l’eredità. Ma le cose non vanno come previsto e…

Stasera in tv sabato 21 dicembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Paul T. Anderson, Il filo nascosto, con Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps. Londra, Anni Cinquanta. Reynolds Woodcock, celebre stilista, è uno scapolo impenitente che s’intrattiene con donne diverse. Finché non incontra l’ambiziosa Alma.

Su Sky Family, alle 21.00, il film fantastico del 2001, di Chris Columbus, Harry Potter e la pietra filosofale, con Daniel Radcliffe. Primo episodio della saga fantasy. L’orfanello Harry va a studiare alla scuola di magia di Hogwarts, diretta dal professor Silente. Lì stringe amicizia con Ron ed Hermione.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2012, di Christopher McQuarrie, JackReacher – La prova decisiva. Un ex tiratore scelto dell’esercito viene accusato di aver ucciso cinque persone. L’uomo non si difende e fa soltanto un nome: Jack Reacher. Sarà lui a scoprire la verità.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film d’azione del 2023, di Damiàn Szfròn, To catch a Killer – L’uomo che odiava tutti, con Shallene Woodley. Eleanor, giovane investigatrice dal passato oscuro, viene chiamata sulla scena di un terribile omicidio di massa. La polizia e l’Fbi lanciano una caccia all’uomo senza pretendenti, ma…