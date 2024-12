Ballando con le stelle 2024, il bilancio dell’edizione e gli ospiti della finale: ascolti

Sabato 21 dicembre giunge al termine l’edizione 2024 di Ballando con le stelle e il bilancio, per lo show di Rai 1, è senz’altro positivo. Nonostante le tante polemiche che hanno coinvolto il talent, il format di Milly Carlucci ha ottenuto ascolti record.

Ballando con le stelle 2024 bilancio, il ruolo delle polemiche, fra Madonia e Mariotto

L’edizione 2024 di Ballando con le stelle ha, senza dubbio, avuto varie polemiche. La prima ha riguardato Sonia Bruganelli, fra le concorrenti in gara, e la giudice Selvaggia Lucarelli. Ben presto, però, l’incontro-scontro fra le due ha coinvolto anche Angelo Madonia, fidanzato di Bruganelli e professionista che ha affiancato, nel corso della stagione, la nuotatrice Federica Pellegrini.

In seguito ad un duro faccia a faccia con Lucarelli, Madonia è stato allontanato dal programma. Una decisione, questa, che ha creato non poche discussioni e che ha convinto la produzione a scegliere Pasquale La Rocca come nuovo docente di Pellegrini.

Poche settimane più tardi, un’altra polemica ha investito Ballando con le stelle 2024. Il protagonista, questa volta, è Guillermo Mariotto, che nella puntata del 30 novembre ha abbandonato la diretta, senza dare apparenti giustificazioni. Un fatto, questo, che ha spinto la Rai a valutare un possibile allontanamento del giudice, per poi riconfermarlo durante la semifinale del 14 dicembre.

Gli ascolti

Ballando con le stelle, che in più di una occasione non ha provato a spegnere ma, anzi, ha cavalcato le polemiche, ha ottenuto ottimi ascolti. L’edizione 2024, infatti, è una delle più viste degli ultimi tempi, con la rete ammiraglia della TV di Stato che ha battuto, non di rado, il competitor Tu si que vales, che fino a qualche anno fa, su Canale 5, dominava la sfida dell’Auditel.

In particolare, le puntate dell’edizione 2024 di Ballando con le stelle hanno convinto una media di poco inferiore ai 3,5 milioni di telespettatori, per una share del 25,24%. Gli ultimi due appuntamenti, ovvero quelli del ripescaggio e della semifinale, hanno ricevuto una share superiore al 28%.

Ballando con le stelle 2024 bilancio, gli ospiti della finale

La finale di Ballando con le stelle 2024, come è noto, è in onda su Rai 1 oggi, sabato 21 dicembre. In un’annata in cui il livello dei concorrenti è decisamente molto alto, l’attesa per conoscere il nome del vincitore è forte. Per l’appuntamento conclusivo, Milly Carlucci accoglie, in qualità di ballerini per una notte, ben tre ospiti. In primis c’è Gianluigi Buffon, a lungo portiere della Juventus e della Nazionale Italiana. Presenti i Negramaro, che hanno da poco pubblicato la hit Marziani. Infine, è attesa la cantautrice Fiorella Mannoia.