Verissimo, gli ospiti del 21 e 22 dicembre: in studio Il Volo e Gerry Scotti

Sabato 21 e domenica 22 dicembre, su Canale 5, sono in onda nuove puntate di Verissimo. L’appuntamento del sabato, in particolare, prende il via alle 16:30, mentre quello del giorno seguente parte alle 16:00 circa. Al timone c’è Silvia Toffanin.

Verissimo 21 22 dicembre, le interviste del sabato

A Verissimo di sabato 21 dicembre, la padrona di casa accoglie, per una intervista esclusiva, l’attore John McCook. L’interprete, atteso per la prima volta in studio, è colui che interpreta, sin dalla prima stagione, l’amato personaggio di Eric Forrester nella soap opera Beautiful, da anni in onda ininterrottamente sulla rete ammiraglia del Biscione.

Fra i protagonisti di Verissimo di sabato c’è la cantante Paola Iezzi. Membro del duo Paola e Chiara, sta attraversando un periodo di carriera molto fortunato. Dopo l’esperienza da giudice di X Factor, ha pubblicato un singolo da solista intitolato Club Astronave.

Chi c’è il sabato

Nel corso di Verissimo di sabato, Silvia Toffanin dà spazio a Michele Padovano. L’ex calciatore della Juventus presenta il libro Tra la Champions e la libertà, nel quale ripercorre il suo calvario giudiziario terminato nel 2023, dopo 17 anni, con l’assoluzione. Per la prima volta nello show c’è la giovane attrice Serena De Ferrari, conosciuta da tutti per aver recitato in Mare Fuori e che è in dolce attesa. Presente per un racconto a tutto tondo della sua vita privata e lavorativa Thais Wiggers, modella brasiliana. Infine, c’è Orietta Berti, che esegue un brano natalizio.

Verissimo 21 22 dicembre, i protagonisti della domenica

Per ciò che concerne la puntata di Verissimo di domenica, la conduttrice Silvia Toffanin dà spazio a Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone. Il trio, che animano il gruppo Il Volo, parlano del concerto intitolato Il Volo – Natale ad Agrigento, in onda la sera del 24 dicembre su Canale 5.

Altro protagonista della puntata è il conduttore Gerry Scotti, fra i volti di punta dell’intrattenimento del Biscione. Torna, come spesso avvenuto nelle ultime settimane, l’attrice Eleonora Giorgia, che da qualche mese lotta contro un tumore. Direttamente da Amici di Maria De Filippi c’è Lorella Cuccarini, che ha il ruolo di professoressa di canto. Protagonista la ballerina e coreografa Elena D’Amario, oltre ad Arianna David, showgirl e vincitrice di Miss Italia nel 1993.

Infine, Silvia Toffanin intervista Daniele Scardina, ex pugile. Nel febbraio del 2023, mentre si stava allenando in palestra, ha avuto un malore a causa di un’emorragia cerebrale, a causa del quale è stato operato d’urgenza. Dopo una lunga convalescenza, Scardina è tornato a casa e ha dato il via al suo percorso di rinascita.