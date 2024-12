Report, la puntata del 29 dicembre: l’innalzamento dei mari e il costo dei presidi medici

Domenica 29 dicembre, su Rai 3, prende il via un nuovo appuntamento di Report. Il programma è visibile, come di consueto, alle 20:30. Al timone c’è Sigfrido Ranucci.

Report 29 dicembre, l’innalzamento dei mari

La prima mezz’ora di Report del 29 dicembre è intitolata Lab Report ed in essa è trasmesso il servizio dal titolo Mare che avanza. Nella trasmissione è affrontato il tema dell’innalzamento dei mari. Un fenomeno, questo, che potrebbe provocare la parziale scomparsa di varie città. Fra queste c’è Giacarta, attuale capitale dell’Indonesia che potrebbe scomparire entro il 2050. Per tale motivo, le autorità del paese hanno già iniziato a costruire Nusantara, ovvero quella che dovrà essere la nuova capitale indonesiana: i lavori di costruzione dovrebbero terminare entro il 2045.

Nella puntata vera e propria del format è atteso il servizio dal titolo Danisinni rinasce. Le telecamere del programma tornano nella periferia di Palermo per raccontare la storia del Nido dei Danisinni. Cinque anni fa, il presidio scolastico stava per essere abbattuto. Grazie alla sinergia fra le autorità e le organizzazioni locali, però, ora ha riaperto le porte ai primi 20 bambini e presto ne saranno accolti altri 40.

Il costo dei presidi medici

A Report del 29 dicembre ha grande spazio il servizio La posta del cuore. La tecnologia ci ha garantito presidi medici sempre più efficaci, ma molto cari. Per tale motivo, il loro uso deve essere appropriato e determinato solo da ragioni scientifiche. Secondo il format di Rai 3, però, gli interessi commerciali, alcune volte, sovrastano quelli medici. A tal proposito, Ranucci spiega che le TAVI (valvole percutanee per la cura della stenosi aortica) stanno soppiantando la cardiochirurgia.

Ciò nonostante abbia costi più svantaggiosi e provochi delle controindicazioni sul lungo termine. Alcuni ricercatori ritengono che le multinazionali del dispositivo abbiano rapporti troppo stretti con i medici e stiano indirizzando questa svolta. Il viaggio del programma parte da Londra, al più importante congresso di cardiologia al mondo, e si sposta nelle sale operatorie italiane.

Report 29 dicembre, gli altri temi

A Report del 29 dicembre c’è Il partigiano Oscar. In esso, il programma della terza rete della TV di Stato effettua un viaggio all’interno degli affari dell’imprenditore Oscar Farinetti.

Infine, nella puntata si torna a parlare della vicenda giudiziaria che oppone gli Elkann alla loro madre Margherita, figlia di Gianni Agnelli, in merito all’eredità di Marella Caracciolo, la consorte dell’avvocato. Report è entrato in possesso di un documento che potrebbe condizionare il proseguo della vicenda. Il 19 maggio del 2004, Marella Caracciolo ha venduto ai nipoti Elkann le sue quote della Dicembre per 80 milioni di euro. Tuttavia, manca l’originale dell’atto di compravendita, e il conto della Gabriel Fiduciaria da cui sarebbe dovuto partire il pagamento era stato chiuso due giorni prima.