Tradimento 29 dicembre su Canale 5: trama, cast e curiosità

Domenica 29 dicembre, su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento di Tradimento. La soap opera turca è visibile, sulla rete ammiraglia del Biscione, a partire dalle ore 21:25 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Paperissima Sprint.

Tradimento 29 dicembre, regista e dove è girata

Tradimento è una produzione ideata e girata in Turchia, dove è divenuta nota con il titolo originale Aldatmak. La società che ha curato la realizzazione è la Tims&B Productions. Le riprese, durate vari mesi, si sono concentrate soprattutto nella zona della capitale Istanbul.

La sceneggiatura è firmata da Yildiz Tunc. Colui che è presente dietro la macchina da presa, invece, è Murat Saracoglu. In patria, ha esordito nel 2022, sull’emittente ATV ed ha ottenuto un ottimo successo, sia di critica che di pubblico.

Tradimento 29 dicembre, la trama

Nel corso di Tradimento di oggi, domenica 29 dicembre, Yesim è determinata ad ufficializzare la sua relazione con Tarik. Per tale motivo, accetta di affrontare Guzide in tribunale. Nel corso del dibattimento in aula, chiede ufficialmente la separazione.

Nonostante gli sforzi di Guzide, fortemente determinata a mantenere la calma, ben presto la tensione aumenta e la situazione è destinata a precipitare. Nel frattempo, Umit deve affrontare un vero e proprio trauma. Il personaggio interpretato da Cem Surgiz ha appreso che la moglie Sema ha lasciato, in gran segreto, il paese. La coniuge, come se non bastasse, ha portato con sé la loro figlia Deniz.

Spoiler finale

Intanto, durante l’appuntamento odierna della serie, la notizia della relazione fra Tarik e Yesim desta stupore in Ozan, sconvolto per il comportamento che il padre ha nei confronti di Guzide. Decide, per tale motivo, di affrontare direttamente la mamma.

Sezai, infine, è nominato nuovo legale difensore di Oylum e prende il posto di Tarik. Il nuovo avvocato informa Guzide di un’importante svolta: il capo della sicurezza dell’ambasciatore nasconde droga nella sede dell’ambasciata a insaputa del suo superiore.

Tradimento 29 dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Tradimento, il cui nuovo appuntamento è in onda oggi, domenica 29 dicembre, a partire dalle ore 21:25 circa su Canale 5 e visibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.