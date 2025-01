Stasera in tv venerdì 3 gennaio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 3 gennaio 2025. Su Rai2, il talk show condotto da Monica Setta, Storie di donne al bivio. Su Rete 4, il film con Idris Elba, Beast.

Stasera in tv venerdì 3 gennaio 2025, Rai

Su Rai2, alle 21.00, il talk show Storie di donne al bivio. Il 2025 di Monica Setta comincia in prima serata con un’altra puntata speciale del suo programma che mette al centro l scelte decisive di donne famose. Tra le ospiti di oggi, Katia Ricciarelli, Antonella Elia e Malena, ex pornostar che rivela i motivi che l’hanno spinta a cambiare vita.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 20.00, Calcio Supercoppa: Juventus-Milan. Allo Stadio Al-Awwal Park di Riyad, la Juventus di Thiago Motta affronta l’Atalanta di Paulo Fonseca per la seconda e ultima delle due semifinali della Supercoppa Italiana. Con la recente formula, i detentori della Coppa Italia incontrano la seconda classificata nell’ultimo campionato. La finale si giocherà il 6 gennaio.

Su La7, alle 21.15, In viaggio con Barbero. Rivediamo la puntata di Alessandro Barbero su Giacomo Matteotti, rapito e ucciso il 10 giugno 1924. E’ stato uno dei leader più influenti del Paese e fu assassinato dai fascisti per le denunce sui comportamenti illegali del Governo di Mussolini.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show I migliori Fratelli di Crozza. Anche questa settimana prosegue la selezione fra i migliori personaggi di Maurizio Crozza nel corso di questa stagione. Tra vecchi cavalli di battaglia e i nuovi arrivati, chi vedremo in onda stasera?

Su Real Time, alle 21.30, il reality Il Forno delle Meraviglie – Panettieri in gara. Il viaggio di Fulvio Marino alla ricerca del Forno delle Meraviglie arriva in Campania, ai piedi del Vesuvio. In compagnia di un vip, le cui origini sono legate a quel territorio, va in cerca del miglior fornaio della zona.

I film di questa sera venerdì 3 gennaio 2025

Su Rai1, alle 21.30, il film fantastico del 2015, di Kenneth Branagh, Cenerentola, con Lily James, Cate Blanchett. Alla morte del padre la giovane Ella (Lily James) si ritrova in balia della matrigna lady Tremain e delle sue figlie, Anastasia e Genoveffa, che la relegano al ruolo di sguattera. La sua vita è destinata a cambiare quando ha la possibilità di partecipare ad una festa reale. Il principe s’innamora di lei e…

Su Rai3, alle 21.20, il film drammatico del 2022, di George Miller, Tremila anni di attesa, con Tilda Swinton, Idris Elba. Alithea Binnie (Tilda Swinton), studiosa di letteratura britannica, acquista ad Istanbul una boccetta dalla quale esce un Genio (Idris Elba) che le offre di esaudire tre desideri in cambio della libertà. La loro conversazione, in una stanza di hotel, avrà conseguenze che nessuno dei due si sarebbe mai aspettato.

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2013, di Roland Emmerich, Sotto assedio – White House Down, con Jamie Foxx, Channing Tatum. Alcuni paramilitari entrano nella Casa Bianca e prendono in ostaggio il presidente Sawyer. L’agente di polizia John Cal, che si trova lì per caso con la figlia, darà loro filo da torcere.

Su Rai5, alle 21.15, il film musicale del 2022, di Mario Martone, La Bohème, con Federica Lombardi. Una versione inedita del capolavoro di Puccini come film-opera ambientato nell’ampio loft dei Laboratori di scenografia del Teatro dell’Opera di Roma. Jonathan Tetelman è Rodolfo, Federica Lombardi è Mimì.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1982, di e con Woody Allen, Una commedia sexy in una notte di mezza estate. Inizi ‘900. L’inventore dilettante Andrew e la moglie ospitano nella loro villa di campagna due coppie di amici. Nel gruppo getta scompiglio, senza volerlo, la bella Ariel.

Rete4 – Tv8 – Iris

Su Rete 4, alle 21.25, il film d’avventura del 2022, di Baltasar Kormàkur, Beast, con Idris Elba, Lyabuya Gongo, Martin Munro. Per cercare di riconciliarsi con le figlie Mere e Noah, sconvolte per la perdita della madre, il padre e medico Nate (Idris Elba) le porta in Sudafrica per un safari nella savana. Ma, durante un’escursione, incappano in un villaggio devastato da una belva che vuole dimostrare chi è il re del territorio.

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 1998, di Peter Howitt, Sliding Doors, con Gwyneth Paltrow, Peter Howitt. Che cosa succederebbe ad Helen se un giorno perdesse la metropolitana? La sua esistenza potrebbe prendere due pieghe completamente diverse e tutte da scoprire.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2010, di Clint Eastwood, Hereafter, con Matt Damon. Le storie di tre persone toccate dalla morte s’intrecciano: George comunica con i defunti; Marie è scampata ad uno tsunami; Marcus ha perso il suo gemello. Tutte sono alla ricerca di una risposta al mistero dell’aldilà.

Stasera in tv venerdì 3 gennaio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di David Frankel, Collateral Beauty, con Will Smith, Edward Norton. Il pubblicitario Howard vive una profonda tragedia personale che lo porta ad isolarsi da tutto. I colleghi, allora, escogitano un piano per costringerlo a confrontarsi con il suo dolore.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2013, di Martin Scorsese, The Wolf of Wall Street, con Leonardo DiCaprio. Basato su una storia vera, il film narra l’ascesa e la caduta del broker newyorchese Jordan Belfort. L’uomo riuscì a raccogliere una vera fortuna truffando milioni di investitori.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2016, di Gianluca Ansanelli, Troppo napoletano, con Serena Rossi, Gennaro Guazzo. Debora è preoccupata per il figlio Ciro, forse turbato dalla morte del padre. Decide, così, di chiedere un consulto allo psicologo Tommaso Orfei, che intuisce la causa del problema.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 2023, di Martin Bourboulon, I tre moschettieri – D’Artagnan, con Francois Civil, Vincent Cassel. Il giovane D’Artagnan ambisce a diventare un moschettiere del re Luigi. Si reca così a Parigi per mettersi al servizio del capitano de Tréville.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2017, di Taylor Sheridan, I segreti di Wind River, con Elizabeth Olsen. Jane, recluta dell’Fbi senza esperienza, viene mandata in Wyoming per indagare sul brutale omicidio di una giovane. Per far luce sul caso, Jane chiede aiuto a Cory, un cacciatore del luogo.