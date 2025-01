Programmi tv al via a gennaio 2025: al via Ora o mai più, C’è posta per te e Dalla strada al palco

Con la fine delle feste, a gennaio 2025 prendono il via, sia in Rai che in Mediaset, numerosi programmi tv. Fra gli altri, torna ad accendersi la prima serata del sabato di Canale 5 grazie a C’è posta per te.

Programmi tv 2025, la sfida del sabato sera

Dopo l’eterna sfida fra Ballando con le stelle e Tu si que vales, a partire dal prossimo 11 gennaio 2025 le reti ammiraglia Rai 1 e Canale 5 danno vita ad una nuova, imprevedibile sfida Auditel. Sulla rete ammiraglia della TV di Stato, Marco Liorni è il padrone di casa della nuova edizione di Ora o mai più.

La trasmissione ha esordito nel 2018 con la conduzione di Amadeus e mette a confronto una serie di artisti in passato molto famosi e che, da qualche tempo, sono lontani dai riflettori. Gli artisti che si fronteggiano sono Loredana Errore, Pierdavide Carone, Anonimo Italiano, Pago, Carlotta, Antonella Bucci, Matteo Amantia e Valerio Scanu.

Ora o mai più, dall’11 gennaio 2025, fronteggia C’è posta per te. Il format, guidato da Maria De Filippi, giunge quest’anno alla ventottesima edizione. Un dato record, che rende il format il people show più longevo di sempre in Italia.

Le altre trasmissioni della Rai

Per ciò che concerne Rai 1, da venerdì 10 gennaio 2025 prende il via il programma Dalla strada al palco. Il format ha ottenuto la promozione sulla rete ammiraglia e, per l’occasione, il conduttore Nek è affiancato dalla novità Bianca Guaccero, fresca vincitrice di Ballando con le stelle.

Su Rai 2, il 7 gennaio debutta lo show comico Ma…Diamoci del Tour! In Europa, guidato da Enrico Brignano. Pochi giorni più tardi, il 13 gennaio, riprende la decima edizione di Boss in incognito, composta da due puntate inedite. Al timone c’è Max Giusti, che il 29 gennaio debutta con la novità 99 da battere, nuovo game show con protagonisti 100 concorrenti che si fronteggiano in divertenti sfide. Il 28 gennaio, infine, c’è Stasera tutto è possibile, popolare format condotto da Stefano De Martino.

Programmi tv 2025, su Canale 5 riparte Avanti un Altro!

Anche su Mediaset l’arrivo del 2025 porta con sé alcune novità. Il 10 gennaio, in prima serata su Canale 5, il conduttore Gerry Scotti parte con Io Canto Senior, versione del talent musicale dedicato agli artisti over. Attesa, poi, una nuova promozione per il Grande Fratello. Il reality, a partire dal 9 gennaio, torna a contare sul raddoppio settimanale: Signorini, infatti, è in onda in diretta sia il lunedì che il giovedì. Il 20 gennaio, nella fascia preserale, La Ruota della Fortuna lascia il posto ad Avanti un Altro! con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Su Rete 4, il 7 gennaio Paolo Del Debbio torna con 4 di Sera, talk show dell’access prime time. Il 9 gennaio, infine, in prima serata riprende la nuova edizione di Dritto e rovescio, assente dai palinsesti dalla metà di dicembre.