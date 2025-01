Stasera in tv lunedì 13 gennaio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 13 gennaio 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Massimo Giletti, Lo stato delle cose. Su Canale 5, il reality condotto da Alfonso Signorini, Grande Fratello.

Stasera in tv lunedì 13 gennaio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la 1° puntata della miniserie Il conte di Montecristo, con Sam Claflin, Jeremy Irons, Lino Guanciale, Michele Riondino, Ana Girardot. Marsiglia, 1815. Edmond Dantès (Sam Claflin), fresco di nomina a capitano, intende sposare l’amata Mercedes, ma i suoi nemici lo fanno arrestare con l’accusa di bonapartismo. Il sostituto procuratore Villefort insabbia la verità e ordina che Edmond sia rinchiuso nelle segrete del Castello d’If.

Su Rai2, alle 21.20, il reality Boss in incognito. Come aveva promesso dopo le tre puntate dello scorso autunno, Max Giusti propone all’inizio del 2025 altre due storie inedite (in onda oggi e lunedì 20 gennaio) di boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme con i loro dipendenti sotto mentite spoglie.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Lo stato delle cose. “Non sono mai stato ideologico. Nel mio mondo c’è sempre stato spazio soprattutto per chi la pensava in modo diverso rispetto al potere. Questa trasmissione si adatta bene alle mie corde”: così Massimo Giletti descrive il suo programma di prima serata del lunedì. Stasera, una nuova puntata.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Di questi tempi i primi effetti della riforma del codice della strada e quelli della nuova legge di bilancio sono i temi più ricorrenti nei talk di approfondimento di ogni rete. Se ne parla anche nel programma di Nicola Porro, che come sempre stasera dà spazio anche alla politica internazionale.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Comincia oggi la diciottesima settimana di permanenza per alcuni dei protagonisti della diciottesima edizione, quelli che Alfonso Signorini ha fatto entrare nella Casa lo scorso 16 settembre. Sono ancora in gara, tra gli altri, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Javier Martinez.

Su La7, alle 21.15, In viaggio con Barbero. Una nuova puntata del programma del professor Alessandro Barbero. S’intitola “Francesco – Un santo scomodo” e racconta la figura del poverello di Assisi tanto amato dagli italiani. In luce alcuni aspetti meno noti della biografia.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Al via la 7° edizione del programma con Bruno Barbieri che in ogni puntata esamina l’ospitalità di 4 hotel italiani, notando il difetto più nascosto. La prima tappa è in Sardegna sulla costa meridionale, una delle zone più ricercate dai turisti.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Sinceramente Persia – One Milf Show. Dopo 30 anni di carriera, Valentina Persia debutta da conduttrice in uno show che svela i segreti inconfessabili delle donne, ma senza trascurare il mondo maschile, in una serata all’insegna della comicità.

I film di questa sera lunedì 13 gennaio 2025

Su Rai 5, alle 21.15, il film commedia del 2021, di Jacques Audiard, Parigi 13arr., con Lucie Zhang, Makita Samba. A Parigi s’intrecciano le vite dei giovani Emilie, di origini cinesi e costretta a lasciare gli studi per mantenersi, Camille, africano e suo nuovo coinquilino, e Nora, studentessa alla Sorbonne.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2012, di Joss Whedon, The Avengers, con Robert Downey Jr., Chris Evans. Il perfido Loki (Tom Hiddleston), principe di Asgard, vuole sottomettere l’umanità grazie al Tesseract, uno dei gioielli di Odino. Ma deve fare i conti con Capitan America (Chris Evans), Iron Man (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth) e gli altri supereroi, pronti a tutto per salvare la Terra.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 1972, di Francis Ford Coppola, Il padrino, con Marlon Brando, Al Pacino. Il capomafia Vito Corleone gestisce gli interessi di Cosa Nostra a New York. Quando rimane ferito in un agguato, il comando passa al figlio Michael che non si è mai interessato agli “affari”.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2015, di Edoardo Leo, Noi e la Giulia, con Edoardo Leo, Luca Argentero, Carlo Buccirosso. Diego, Fausto e Claudio decidono di sistemare un vecchio casale e trasformarlo in un agriturismo. L’arrivo di un camorrista che vuole il pizzo dà inizio ad una serie di eventi tragicomici.

Stasera in tv lunedì 13 gennaio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film giallo del 2024, I delitti del BarLume – Non è un paese per bimbi, con Filippo Timi. Gino sembra scomparso e sembra essere coinvolto in un traffico di diamanti. L’interpretazione di un sogno di Massimo potrebbe aiutare la commissaria Fusco a ritrovarlo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film western del 2015, di Quentin Tarantino, The Hateful Eight, con Kurt Russell, Samuel L. Jackson. Il cacciatore di taglie John Ruth e la sua prigioniera Daisy Domingray sono diretti a Red Rock. Ma una tempesta di neve li blocca in una stazione di cambio sperduta tra le montagne.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2003, di Paolo Virzì, Caterina va in città, Alice Teghil. La tredicenne Caterina si trasferisce a Roma con la famiglia. Il padre la costringe a frequentare le compagne più ricche nella speranza che le amicizie possano giovare anche a lui. Ma…