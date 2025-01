Endless Love, le trame dal 13 al 18 gennaio

Da lunedì 13 a sabato 18 gennaio, Canale 5 manda in onda nuove puntate di Endless Love. Fino al venerdì, la soap è in programmazione dalle 14:10 circa. Il sabato, invece, parte alle 15:25.

Endless Love 13 18 gennaio, regista e dove è girata

Endless Love, che in patria è conosciuta con il titolo originale Kara Sevda, ha debuttato in Turchia nel 2015. La serie è una produzione originale della società Ay Yapim. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

Durante Endless Love di lunedì 13 gennaio, fervono i preparativi per il tanto atteso matrimonio fra Nihan e Kemal. La preparazione delle nozze, tuttavia, porta con sé delle tensioni dovute alle differenze culturali. Da una parte c’è Fehime, che vorrebbe una celebrazione più popolare. Dall’altra, però, c’è la mamma della protagonista, che spera in una festa moderna.

Endless Love 13 18 gennaio, la trama

In Endless Love di martedì, Emir non è intenzionato a stare da una parte a guardare il matrimonio fra Nihan e Kemal. Decide, allora, di ideare un piano per cercare di sabotare l’unione. A nulla sembrano servire gli appelli di Zeynep, che prova a convincerlo a desistere e ad accantonare definitivamente l’odio per il nemico.

Il mercoledì, Kemal teme le mosse di Emir. Il protagonista, all’insaputa di Nihan, chiede ai suoi uomini, con l’aiuto di Ayhan e Zehir, di presidiare l’area dove si dovrà svolgere il matrimonio. Il giovedì, i timori di Kemal diventano realtà quando viene rapito da alcune persone. La sua sparizione manda tutti in ansia: Ayhan e Zehir si attivano immediatamente per liberare l’amico.

Cosa succede il venerdì e il sabato

In Endless Love di venerdì, Kemal riesce ad essere individuato e salvato prima che sia troppo tardi. Le sue condizioni di salute sono buone, dunque è possibile celebrare il matrimonio. Le minacce, però, non sono ancora finite. Sabato 18 gennaio, infine, Emir comunica a Zeynep la notizia della perdita del bambino e lei lo accusa di averlo ucciso.

Endless Love 13 18 gennaio, il cast

