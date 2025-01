Stasera in tv sabato 18 gennaio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 18 gennaio 2025. Su Rai3, il film Siccità, con Silvio Orlando. Su Rete 4, il film Il bambino con il pigiama a righe, con Asa Butterfield.

Stasera in tv sabato 18 gennaio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il talent Ora o mai più. Tra gli otto concorrenti di questa terza edizione, la prima condotta da Marco Liorni, ci sono tre talenti lanciati da “Amici”: Valerio Scanu, vincitore del Festival di Sanremo nel 2010; Pierdavide Carone, autore di “Per tutte le volte che” (canzone con cui Scanu trionfò all’Ariston) e Loredana Errore.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: Gli esami non finiscono mai. Guglielmo Speranza (Eduardo De Filippo) racconta i tanti “esami” a cui ha dovuto sottoporsi nella vita, ad esempio la prova di laurea ma anche il giudizio della gente. Nel cast, accanto ad Eduardo, Luca De Filippo.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. Anche in questa edizione del suo programma, nato nel 2000, Maria De Filippi racconta le storie della gente comune con cura e sensibilità, traducendo in parole i sentimenti più profondi e più difficili da esprimere. Non possono però mancare i momenti di leggerezza, sempre graditi dal pubblico.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Con la collaborazione di Roberto Vecchioni, della giornalista Alessandra Sardoni, del comico Saverio Raimondo e del critico d’arte Jacopo Veneziani, Massimo Gramellini continua il suo originale viaggio nell’attualità.

Su Tv8, alle 21.30, il documentario E poi il silenzio. Il disastro di Rigopiano. La docuserie di Paolo Trincia in 5 parti, tutte in onda stasera, racconta la tragedia della valanga che il 18 gennaio 2017 travolse l’Hotel Rigopiano di Farindola (PE) ai piedi del Gran Sasso. Ci furono 29 vittime.

Su Nove, alle 21.30, il talk show Accordi & Disaccordi. Come sempre, per analizzare e commentare i fatti più importanti della settimana, ci sono in studio Marco Travaglio e Andrea Scanzi che affiancano il conduttore Luca Sommi in questo talk di approfondimento politico ed economico.

I film di questa sera sabato 18 gennaio 2025

Su Rai3, alle 21.20, il film commedia/drammatico del 2022, di Paolo Virzì, Siccità, con Silvio Orlando, Emanuela Fanelli, Tommaso Ragno. Nella Roma del futuro, messa in ginocchio da una prolungata siccità, si intrecciano le storie di alcuni personaggi tra cui Antonio (Silvio Orlando), detenuto da circa 25 anni nel carcere di Rebibbia per l’omicidio di sua moglie, e Alfredo, attore che proprio grazie alla siccità è diventato popolare.

Su Rai4, alle 21.20, il film drammatico del 2018, di Jonathan Sobol, Padre, con Tim Roth, Nick Nolte, Luis Guzmàn. Un piccolo truffatore in fuga dai poliziotti, ruba un’automobile senza accorgersi che una ragazzina si nasconde sul sedile posteriore: tra i due si creererà un legame inaspettato.

Su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 2008, di Mark Herman, Il bambino con il pigiama a righe, con Asa Butterfield. Germania, Anni 40. Il piccolo Bruno (Asa Butterfield) si trasferisce con la famiglia nei pressi di un lager nazista. Un giorno si avvicina al campo, convinto che si tratti di una fattoria, e conosce Shmuel, un prigioniero suo coetaneo con cui fa amicizia. Il loro rapporto avrà sviluppi imprevedibili.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2011, di Jennifer Yuh, Kung Fu Panda 2, con le voci di Fabio Volo, Eros Pagni, Francesca Fiorentini. Diventato il valoroso guerriero dragone, Po protegge la Valle della Pace con l’aiuto dei suoi amici e maestri di kung fu Tigre, Scimmia, Vipera, Gru e Mantide. Ma la tranquillità dela Valle è di nuovo minacciata dalla comparsa di un terribile nemico, che progetta di conquistare la Cina grazie ad un’arma segreta.

Iris

Su Iris, alle 21.15, il film western del 1994, di Lawrence Kasdan, Wyatt Earp, con Kevin Costner, Dennis Quaid. Wyatt Earp arriva a Tombstone, diventandone lo sceriffo. Lì fa amicizia con Doc Holliday, un giocatore d’azzardo che sarà al suo fianco nella sfida contro la banda dei Clanton.

Stasera in tv sabato 18 gennaio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film giallo del 2024, I delitti del BarLume – Non è un paese per bimbi, con Filippo Timi. Gino sembra scomparso e sembra essere coinvolto in un traffico di diamanti. L’interpretazione di un sogno di Massimo potrebbe aiutare la commissaria Fusco a ritrovarlo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1987, di Brian De Palma, The Untouchables – Gli intoccabili, con Kevin Costner, Sean Connery. Chicago, 1930. L’agente federale Elliot Ness e il suo team cercano d’incastrare il famigerato Al Capone, boss della malavita che controlla tutti i traffici illeciti della città.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2018, di Yarrow Cheney, Scott Mosier, Il Grinch. Il Grinch, creatura che vive solitario all’interno di una grotta, scopre che i Whos vogliono organizzare un Natale sorprendente. Per proteggere la sua pace, il Grinch mediterà di rubare il Natale.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2023, di Andrea Niada, Home education – Le regole del male, con Lydia Page. In una casa isolata nel bosco, Rachel, costretta a vivere secondo i principi di un culto esoterico, accudisce con la madre il corpo del padre da poco defunto, in attesa che il suo spirito torni.