Serie A 2024-2025, 21esima giornata: Atalanta-Napoli su Sky, Juve-Milan in chiaro

Venerdì 17 gennaio prende il via la 21esima giornata di Serie A 2024-2025. Il turno odierno propone alcuni scontri diretti molto interessanti, uno dei quali in onda anche in chiaro.

Serie A 2024-2025 21esima giornata, gli anticipi

Venerdì 17 gennaio, dalle 20:45, la Roma di Claudio Ranieri, fra le delusioni della stagione attuale, cerca i tre punti di fronte al proprio pubblico contro il Genoa. Il match è trasmesso sia da DAZN, che detiene i diritti per mandare in onda tutti i dieci gli incontri, che da Sky, che invece propone solamente tre appuntamenti per turno.

Sabato 18, dalle 15:00, il Bologna di Vincenzo Italiano, a caccia di un posto nelle competizioni europee della prossima stagione, prova ad avere la meglio sul Monza. Alle 18:00, la Juventus di Thiago Motta mira ad interrompere la serie di pareggi durante il match contro il Milan di Sergio Conceicao.

La partita è fruibile in diretta e in chiaro su DAZN: i non abbonati, per vederla, devono accedere all’applicazione, selezionare l’opzione della visione gratuita e seguire le indicazioni. Infine, alle 20:45, sia Sky che DAZN propongono ai propri abbonati la supersfida fra l’Atalanta, terza in classifica a quota 43 punti, e il Napoli, capolista con 47 lunghezze.

Il resto del calendario

La 21esima giornata di Serie A 2024-2025 va avanti domenica 19 gennaio. Alle 12:30 la Fiorentina accoglie il Torino, che dopo il pareggio nel derby contro la Juventus spera di tornare alla vittoria. Alle 15:00 il Cagliari, che ha ottenuto una vittoria e un pareggio nelle ultime due uscire, sfida il Lecce. In contemporanea, il Parma spera di avere la meglio sul Venezia, penultima in classifica.

Tre più tardi, alle 18:00, giunge al termine il turno su Sky. La piattaforma satellitare manda in onda il faccia a faccia fra l’Hellas Verona e la Lazio. Alle 20:45 l’Inter di Simone Inzaghi, dopo lo stop per 2 a 2 contro il Bologna, vuole tornare subito a vincere contro l’Empoli. Infine, la 21esima giornata di Serie A termina il 20 gennaio, quando alle 20:45 parte l’incontro tra il Como e l’Udinese.

Serie A 2024-2025 21esima giornata, i telecronisti

Di seguito i telecronisti di Sky durante la 21esima giornata di campionato.

Roma-Genoa: Polizzi e Serena;

Polizzi e Serena; Atalanta-Napoli: Marinozzi e Gobbi;

Marinozzi e Gobbi; Hellas Verona-Lazio: Nucera e Dzemaili.

Queste, invece, le voci scelte da DAZN per la 21esima giornata di Serie A.