Stasera in tv giovedì 23 gennaio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 23 gennaio 2025. Su Rai2, il telefilm The Rookie, con Nathan Fillion. Su Italia 1, il film con Daniel Radcliffe, Harry Potter e la camera dei segreti.

Stasera in tv giovedì 23 gennaio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Un passo dal cielo 8, con Giusy Buscemi, Marco Rossetti, Enrico Ianniello, Raz Degan, Serene Iansiti. Titolo dell’episodio di stasera: “La bella addormentata”. In una radura tra i boschi di San Candido giace una ragazza, Marta Ferrara: un veleno l’ha fatta crollare in un sonno profondissimo. Vincenzo (Enrico Ianniello) e Manuela (Giusy Buscemi) scoprono che Marta viene da una famiglia che da sempre coltiva erbe medicinali.

Su Rai2, alle 21.20, il telefilm The Rookie, con Nathan Fillion. Tre episodi anche questa sera. Il primo s’intitola “Nervi saldi”. Nolan (Nathan Fillion) e Celina indagano su un omicidio commesso con modalità simili a quelle di un famoso assassino seriale, il killer del Pentagramma, inattivo da 15 anni. I detective pensano che sia tornato a colpire in occasione dell’uscita di un nuovo documentario sulle sue vittime. A seguire, “La promessa” e “Ondata di calore”.

Su Rai3, alle 21.20, il people show Splendida cornice. Tra le celebrità che affiancheranno Carlo Conti alla conduzione del Festival di Sanremo, dall’11 al 15 febbraio, ci sarà anche Geppi Cucciari, che salirà sul palco dell’Ariston proprio in virtù del successo del suo programma del giovedì sera, di cui oggi va in onda una nuova puntata.

Su Rai5, alle 21.15, il programma documento Luigi Nono, infiniti possibili. Attraverso il ricco repertorio di immagini e audio messi a disposizione dalla moglie, viene descritta la complessità e l’originalità del compositore Luigi Nono (1924-1990) dal punto di vista umano, artistico e sociale.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. I tristi episodi di molestia in Piazza Duomo a Milano nella notte di San Silvestro hanno alimentato nuove polemiche sull’emergenza sicurezza nel capoluogo lombardo. Un tema molto caro a Paolo Del Debbio, che ne parlerà anche nella puntata di questa sera dando voce ai cittadini, sempre più indignati.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Anche questa settimana il reality condotto da Alfonso Signorini raddoppia. Del resto gli ascolti dimostrano un interesse crescente da parte del pubblico. La puntata dell’8 gennaio, quella del polemico ritiro di Jessica Morlacchi, è stata vista in media da 2.710.000 spettatori con il 20,39% di share.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza pulita. La puntata è in onda tre giorni dopo l’insediamento ufficiale di Donald Trump quale nuovo Presidente degli Stati Uniti. Corrado Formigli parla dei riflessi politici ed economici sul nostro Paese del suo secondo mandato.

Su Tv8, alle 21.00, calcio Manchester U – Rangers. In chiaro c’è Manchester United-Rangers, uno degli incontri fra squadre straniere valido per la settima giornata della Europa League. Oggi allo stesso orario si giocano anche Lazio-Real Sociedad e alle 18.45 AZ-Roma, entrambe su Sky Sport.

Su Nove, alle 21.30, il game show Chissà chi è – Speciale. Questa sera la terza delle quattro puntate speciali del programma con il quale Amadeus è tornato in prima serata. A mettersi in gioco ci sono personaggi famosi, comici e artisti che si esibiranno nelle loro specialità.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. A 58 anni, Rose ha affrontato innumerevoli difficoltà nel suo percorso di perdita di peso. Dopo essere arrivato sull’orlo dell’autodistruzione, decide d’impegnarsi in un percorso che le cambierà la vita, con amore e resilienza.

I film di questa sera giovedì 23 gennaio 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2015, di Roar Uthaug, The Wave, con Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp. Il geologo Eikfjord si trasferisce con la famiglia a Tafjord, in Norvegia. Quando uno tsunami si abbatte sulla città, l’uomo farà di tutto per portare in salvo i suoi cari.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2014, di Philippe de Chauveron, Non sposate le mie figlie! con Christian Clavier. Claude e Marie hanno quattro figlie, tre delle quali coniugate rispettivamente con un ebreo, un arabo e un asiatico. Sperano che almeno la più giovane abbia un matrimonio “normale”.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2002, di Chris Columbus, Harry Potter e la camera dei segreti, con Daniel Radcliffe, Kenneth Branagh, Richard Harris. Di ritorno a Hogwarts dopo un’estate poco divertente a casa degli zii, Harry Potter (Daniel Radcliffe) si trova nuovamente in pericolo e fronteggia una serie di misteriose insidie. Con l’aiuto degli inseparabili amici Ron e Hermione, scoprirà il mistero della “camera dei segreti” della scuola.

Su 20 Mediaset, alle 21.20, il film d’azione del 2009, di Justin Lin, Fast & Furious – Solo parti originali, con Paul Walker. Un asso delle corse automobilistiche clandestine e un agente federale dimenticano i rancori del passato e uniscono le forze per dare la caccia ad un boss del narcotraffico.

Su La 5, alle 21.35, il film drammatico del 2005, di Liz Friedlander, Ti va di ballare? con Antonio Banderas, Alfre Woodard. A New York, l’originale maestro di ballo Pierre Dulaine si ritrova ad insegnare tango e foxtrot ad alcuni ragazzi difficili. Dopo le iniziali diffidenze, saprà conquistare la loro fiducia.

Stasera in tv giovedì 23 gennaio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film storico del 2007, di Zack Snyder, 300, con Gerard Butler. Nel 480 a.C. Leonida, Re di Sparta, raccoglie trecento uomini per difendere la città dall’attacco dei persiani di Serse. Il film è l’adattamento per il grande schermo del romanzo a fumetti di Frank Miller.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2010, di Debra Granik, Un gelido inverno, con Jennifer Lawrence. Dopo che il padre se n’è andato, una ragazza cerca a fatica di occuparsi dei fratellini e della madre malata. Un giorno scopre che, se l’uomo non si farà vivo, la casa verrà confiscata.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2022, di Ludovico Di Martino, I viaggiatori, con Fabio Bizzarro, Matteo Schiavone, Andreagaia Wlderk. Max e i suoi amici sono alla ricerca del fratello di uno di loro, scomparso in circostanze poco chiare. Ma trovano un macchinario che li catapulta nel 1939, in piena epoca fascista, a Roma.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2012, di Michele Placido, Il cecchino, con Daniel Auteuil, Mathieu Kassovitz. L’ispettore Mattei è sulle tracce di una violenta banda di rapinatori. Ma, all’improvviso, un cecchino comincia ad uccidere i poliziotti. Inizia così una feroce caccia all’uomo.