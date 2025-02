Stasera in tv lunedì 10 febbraio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 10 febbraio 2025. Su Rai2, il nuovo game show con Max Giusti, 99 da battere. Su Canale 5, il reality condotto da Alfonso Signorini, Grande Fratello.

Stasera in tv lunedì 10 febbraio 2025, Rai

Su Rai2, alle 21.20, il game show 99 da battere. Al via il nuovo gioco condotto da Max Giusti. In gara 100 concorrenti che si sfidano in una serie di prove di ogni tipo. L’obiettivo è quello di non arrivare mai ultimi: in ogni sfida chi perde viene eliminato, dando vita così ad un conto alla rovescia che porterà i partecipanti, dopo sei puntate, da 100 a 1.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Lo stato delle cose. Anche questa sera Massimo Giletti si propone di raccontare lo spazio e il tempo in cui viviamo mettendo in primo piano i fatti, le questioni e le storie al centro del dibattito pubblico, italiano e internazionale. Spazio anche agli spunti di approfondimento che arrivano dalla scena culturale.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Giorgia Meloni, determinata ad introdurre la separazione delle carriere nella magistratura, si ritrova indagata per il caso Almasri, una vicenda che continua a far discutere. Il tema è sempre all’attenzione di Nicola Porro, che stasera propone una nuova puntata del suo programma in onda dal 2018.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Tra clamorose eliminazioni, come quella di Luca Calvani del 27 gennaio, e graditi rientri, tra gli ultimi quelli di Maria Teresa Ruta, il reality condotto da Alfonso Signorini vede ancora in gara 17 inquilini. Tra loro, il pallavolista Javier Martinez e il modello Lorenzo Spolverato.

Su La7, alle 21.15, il talk show La Torre di Babele. Corrado Augias presenta in 1° tv il film “Magma, Mattarella, il delitto perfetto”. Un viaggio dall’omicidio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Sicilia, il 6 gennaio 1980, alla strage del 2 agosto alla stazione di Bologna in cerca della verità.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Alcune delle splendide ville dei nobili veneziani trasformate in alberghi sono l’obiettivo di Bruno Barbieri che si trova nella Riviera del Brenta. Si sfidano: Isola di Caprera, Villa Martin, Antica Corte Marchesini, Magia del Brenta.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Bis! In prima tv lo spettacolo di Francesco Cicchella, che avevamo visto in “Only Fun” e noto per le sue parodie di Ultimo, Achille Lauro e Michael Bubblé. Con lui sul palco la fedele spalla Vincenzo De Honestis e una band di 8 elementi.

I film di questa sera lunedì 10 febbraio 2025

Su Rai1, alle 21.30, il film tv drammatico del 2025, di Gianluca Mazzella, La bambina con la valigia, con Petra Bevilacqua, Claudia Vismara, Sara Lazzaro. Alla fine della guerra, nel 1945, nell’Istria prevale l’esercito del maresciallo comunista Tito, che occupa tutta la regione giuliana. Due soldati bussano alla porta della famiglia Haffner e portano via il capofamiglia Kurt, padre della piccola Egea (Petra Bevilacqua). Per lei e gli altri inizia così una vita da esuli.

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2014, di Teddy Chan, Kung Fu Jungle, con Donnie Yen, Wang Baoqiang. Un istruttore di arti marziali in carcere per omicidio collabora con la polizia per fermare un serial killer che miete vittime tra gli insegnanti della disciplina e i campioni di lotta.

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Christian Petzold, Undine – Un amore per sempre, con Paula Beer. Undine è una storica e organizza tour della città di Berlino. Quando il suo fidanzato la lascia per un’altra, Undine dovrebbe ucciderlo secondo un’antica maledizione che pende su di lei.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1970, di Arthur Penn, Piccolo grande uomo, con Dustin Hoffman. L’ultracentenario Jack Crabb è l’unico sopravvissuto alla battaglia di Little Big Horn con Custer. A un giornalista racconta la sua vita tra gli indiani, che lo allevarono, e i bianchi che conobbe in età adulta.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2017, di Zack Snyder, Justice League, con Ben Affleck, Henry Cavill. Dopo la scomparsa di Superman, l’esercito di parademoni guidati dal feroce Steppenwolf attacca la Terra con l’obiettivo di conquistarla rendendo schiavo il genere umano. Tocca a Wonder Woman (Gal Gadot) tentare di sgominarli, contando anche sul prezioso aiuto di Batman (Ben Affleck).

Su Iris, alle 21.15, il film commedia del 2004, di Steven Soderbergh, Ocean’s Twelve – Il gioco continua, con George Clooney. Benedict esige la restituzione dei soldi che Ocean ha rubato dai suoi casinò. Per trovare la somma, Danny si reca in Europa con la banda per mettere a segno un furto sensazionale.

Stasera in tv lunedì 10 febbraio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film western del 2024, di e con Kevin Costner, Horizon: An American saga – Capitolo 1. Montana, 1859. Due anni prima della guerra civile, le carovane di un gruppo di coloni, tra cui Hayes Ellison, s’installano lungo il fiume. Ma durante la notte, gli Apache li attaccano.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film fantastico del 1984, di Richard Donner, Ladyhawke, con Rutger Hauer, Michelle Pfeiffer. Nella Francia medievale, un vescovo geloso getta una maledizione su due innamorati, Isabeau e Navarre: lei si trasforma in falco durante il giorno, lui diventa lupo di notte.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2023, di Jeff Rowe, Tartarughe Ninja – Caos mutante. Le Tartarughe Ninja vogliono conquistare il cuore dei newyorkesi. Con l’aiuto dell’amica April decidono di combattere un gruppo di criminali, che detiene il controllo della metropoli.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di spionaggio del 2023, di Christopher McQuarrie, Mission: Impossible – Dead Reckoning, Parte Uno, con Tom Cruise. Ethan Hunt e la sua squadra devono trovare e disinnescare una terrificante arma che minaccia l’intera umanità. In una corsa contro il tempo, il team inizierà una frenetica missione.