Superbowl 2025, la programmazione tv: orario, dove vederlo in Italia e telecronisti

Nella notte fra domenica 9 e lunedì 10 febbraio si svolge il Superbowl 2025. Il fischio di inizio, in particolare, è previsto alle 00:30 circa, orario italiano.

Superbowl 2025, quella odierna è la 59esima edizione

Con quella odierna, il Superbowl giunge alla 59esima edizione. Si tratta dell’evento sportivo più seguito negli Stati Uniti, nonché uno dei più popolari dell’interi pianeta.

La competizione si svolge presso l’impianto Caesars Superdome di New Orleans, in Louisiana. Il match è il medesimo che si è disputato nella finalissima di due anni. Il primo team protagonista è il Kansas City Chiefs, che arriva all’appuntamento da campione in carica e forte della vittoria ottenuta ai danni dei Buffalo Bills durante finale di Conference AFC. Contro di esso ci sono i Philadelphia Eagles, che invece hanno superato, nella Conference AFC, i Washington Commanders. Nel 2023, la vittoria della partita è andata ai Kansas.

Essi arrivano alla sfida di oggi da favoriti: considerato uno dei migliori team degli ultimi anni, hanno vinto gli ultimi due Superbowl ed hanno ottenuto la qualificazione alla finale cinque volte nelle ultime sei edizioni. Gli Eagles, invece, hanno un solo trofeo nella bacheca, che risale al 2018.

Dove vederlo in Italia

Per quanto riguarda la programmazione tv italiana, il Superbowl 2025 è fruibile, in diretta e in chiaro, su Italia 1. La rete del Biscione inizia il collegamento con il pre-partita da mezzanotte e un quarto circa, raccogliendo la linea da Le Iene. In seguito, mostra tutte le fasi dell’incontro, compreso il sempre tanto atteso Halftime Show. La telecronaca è affidata al giornalista Federico Mastria, affiancato per il commento tecnico dal coach Alessandro Trabattoni.

Inoltre, è possibile fruire del Superbowl 2025 anche a pagamento sull’applicazione di intrattenimento sportivo DAZN. Sull’emittente OTT il collegamento dallo stadio Caesars Superdome parte alle 23:3o circa. Le voci che raccontano tutto ciò che accade in campo (e non solo) sono quelle di Matteo Gandini e Roberto Gotta.

Superbowl 2025, Kendrick Lamar si esibisce all’intervallo

Come di consueto, il Superbowl 2025 non è solo un appuntamento sportivo, ma è un vero e proprio spettacolo di intrattenimento. Nel già citato Halftime Show, ovvero il mini-concerto che si svolge all’intervallo, si esibiscono Kendrick Lamar e SZA. Il compito di cantare l’inno americano, eseguito come da tradizione prima del fischio di inizio, è assegnato al cantautore e pianista Jon Batiste. Infine, l’America The Beautiful è intonato da Lauren Daigle, accompagnata dal musicista jazz Trombone Shorty. Per la prima volta nella storia, il Presidente degli Stati Uniti osserverà, di persona allo stadio, al Superbowl: la Casa Bianca, infatti, ha confermato la presenza, in platea, di Donald Trump.