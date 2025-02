Edoardo Bennato Sono solo canzonette docufilm su Rai 1: fra gli ospiti Carlo Conti e Max Pezzali

Mercoledì 19 febbraio, Rai 1 manda in onda Edoardo Bennato Sono solo canzonette. Il docufilm è visibile dalle ore 21:30 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Affari Tuoi.

Edoardo Bennato Sono solo canzonette, regista e da chi è prodotto

Edoardo Bennato Sono solo canzonette è una realizzazione originale di Rai Documentari, che lo ha prodotto con la collaborazione di Daimon Film. Al centro della pellicola vi è la vita e la carriera dell’artista, autore nei decenni di vari successi, fra cui la canzone da cui ha preso il titolo il documentario, ovvero Sono solo canzonette.

Presentato in esclusiva durante il Festival di Sanremo, il film è scritto e diretto da Stefano Salvati. Oltre che in televisione, sulla rete ammiraglia della TV di Stato, è possibile seguire il titolo in diretta streaming ed on demand tramite la piattaforma Rai Play.

Edoardo Bennato Sono solo canzonette, la trama

Il racconto della storia di Edoardo Bennato, durante il docu, inizia negli anni del liceo. L’artista napoletano, durante gli anni del liceo, inizia a frequentare le case discografiche del nostro paese, ma inizialmente non è preso in considerazione, per il suo stile decisamente differente da quello predominante all’epoca. Bennato, nonostante le porte chiuse in faccia, non si arrende e si reca a Londra. Qui sale sul palco con alcuni strumenti ed esegue un vero e proprio one man show, creando uno stile unico, che mischia il rock, il blues e il punk.

Negli anni 70, mentre in Italia era forte la tensione sociale, il cantautore debutta con il primo album, intitolato Non farti cadere le braccia. Segue, per Bennato, il suo primo tour italiano di concerti.

Spoiler finale

La consacrazione definitiva, per Edoardo Bennato, arriva con il disco Burattino senza fili. Il successo è immediato: in breve tempo, diventa il primo in Italia a riempire i grani stadi italiani. Durante la pellicola, i successi e la vita di Bennato si mischiano con le apparizioni dei personaggi delle favole, da sempre molto influenti nella discografia del cantautore. Inoltre, è possibile vedere video e foto privati, molti dei quali inediti.

Edoardo Bennato Sono solo canzonette, le testimonianze

Sono molte le testimonianze che arricchiscono Edoardo Bennato Sono solo canzonette. Ci sono, in primis, molti colleghi dell’artista, fra cui Jovanotti, Luciano Ligabue e Max Pezzali. C’è il paroliere Paolo Conte, oltre a Carlo Conti, conduttore e Direttore artistico dell’ultima, fortunata edizione del Festival di Sanremo. C’è la cantante Dori Ghezzi, oltre agli attori Leonardo Pieraccioni e Marco Giallini.