The Golden Bachelor, Ascanio Pacelli e l’amore over 60 su Real Time: funzionamento e chi sono i single

Annunciata come una delle novità più attese, debutta oggi, mercoledì 19 febbraio, su Real Time. Stiamo parlando di The Golden Bachelor, al via alle 21:20 circa e condotto da Ascanio Pacelli.

The Golden Bachelor, come funziona il format

Prodotto da Fremantle Italia per Warner Bros. Italia e tratto da The Bachelor, uno dei dating show più amati e seguiti degli Stati Uniti, il programma mette al centro l’amore negli over 60.

Il protagonista della prima edizione è un single, che all’interno di una villa conosce sedici pretendenti. Mano a mano che va avanti la stagione, l’uomo stringe legami con le partecipanti ed è chiamato ad eliminarne alcune, fino ad arrivare con sole due persone di fronte a sé. Con esse effettua una sorta di luna di miele, al termine della quale deve decidere chi intende frequentare al di fuori della trasmissione.

Il protagonista di The Golden Bachelor è Massimiliano. Divorziato e padre di due ragazze, ha 61 anni, lavora come consulente finanziario ed è una persona sportiva. I suoi hobby, non a caso, sono le immersioni e la pesca subacquea.

Chi sono le prime otto single

Massimiliano, a The Golden Bachelor, incontra sedici pretendenti. La prima è Maria, ha 59 anni, è separata e vive a Moncalieri, in Piemonte. Lavora come impiegata in uno studio professionale. C’è la 54enne Valentina, personal chef ed insegnante di yoga. Anche lei è separata, ha tre figli maschi. La villa accoglie anche Artemisia e Rosy. La prima ha 59 anni, gestisce un ristorante in Abruzzo e spera di conoscere una persona con la quale viaggiare. La seconda è napoletana, è vedova da tre anni ed è social media manager.

Le porte della residenza si aprono per Oksana, illustratrice e grafica di San Pietroburgo. C’è Patrizia, 61enne amante delle feste e con alle spalle due matrimoni. Spera di conoscere un uomo capace di divertirsi con lei. Altre protagoniste sono Lara, 55enne piemontese ed impiegata, e la 57enne Tiziana, amante del canto e vedova da 15 anni.

The Golden Bachelor, le ultime single

Nel corso della prima edizione di The Golden Bachelor, il protagonista Massimiliano incontra le ultime otto single. Fra loro c’è la 59enne Francesca, imprenditrice ed ex manager, oltre alla contessa Cristina, 59enne giramondo che ha vissuto fra New York, Siberia e Mongolia. Attese Antonella M., ex impiegata 66enne in pensione di Pordenone con la passione per la palestra, e Daniela, 57 anni delle Marche e speaker radiofonica. Massimiliano ha la possibilità di conoscere Nezia, 61enne di Brindisi e dirigente amministrativa. Ama scrivere poesie e suonare il pianoforte. C’è la 59enne Roberta, pilota di aerei di Pescara che, per lavoro, ha girato in tutto il mondo.

Protagonista dello show è Maria Antonietta, 52enne pugliese che vende parrucche. L’ultima single è Antonella A., ballerina napoletana di 54 anni, che gestisce un ristorante ed un locale.