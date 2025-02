Detectives, dal 20 febbraio al via la quarta edizione: si parte con l’omicidio di Ilenia Fabbri

Giovedì 20 febbraio prende il via la quarta edizione di Detectives. Il format true crime è prodotto da Rai Approfondimento ed è realizzato con la collaborazione della Polizia di Stato.

Detectives quarta edizione, le puntate trasmesse in prima serata

Al timone di Detectives, anche nella quarta edizione, c’è Pino Rinaldi. Il giornalista è da decenni uno dei principali esperti di cronaca nera, di cui si occupa da anni. Dopo una lunghissima carriera nella redazione di Chi l’ha visto?, Rinaldi ha guidato varie trasmissioni di cronaca, sia sulla TV di Stato che su altre reti, per esempio su NOVE, dove ha curato la realizzazione di Faking It – Bugie O Verità?.

Rispetto alle passati stagioni, Detectives ha ottenuto, quest’anno, una promozione. Il format di Pino Rinaldi, infatti, esordisce, con il nuovo ciclo di puntate, in prima serata. Il programma, in particolare, parte alle 21:20 circa, prendendo il via subito dopo la fine dello spazio di approfondimento TG2 Post.

Al centro casi di cronaca ricostruiti dagli investigatori

Non cambia il meccanismo di funzionamento di Detectives. In ogni puntata ci si concentra su un determinato caso di cronaca nera, sia risolto che irrisolto. In tutti e due i casi sono vicende che sono entrate nel dibattito pubblico nazionale.

Per parlare del caso, analizzato in ogni suo aspetto, prendono la parola direttamente gli investigatori che hanno curato le indagini. Essi ricostruiscono il crimine, descrivendo il contesto nel quale è avvenuto e in che modo si sono svolte le inchieste. Per farlo, mostrano i reali documenti d’indagine.

Pino Rinaldi, al suo fianco, può contare su due eccellenze in ambito criminologico e accademico. La prima è Anna Maria Giannini, docente di criminologia forense. Il secondo è Arije Antinori, docente di Criminologia e Sociologia della Devianza. Presenziano, poi, i magistrati Valerio De Gioia e Ines Pisano.

Detectives quarta edizione, di cosa si parla nel primo appuntamento

La principale novità della quarta edizione di Detectives riguarda la rubrica La storia di. In tale segmento, che occupa la fase finale di ogni puntata, il padrone di casa racconta storie di vittime, confrontandosi in studio direttamente con loro o con i loro parenti.

Durante il primo appuntamento della quarta edizione di Detectives è approfondito il caso di Ilenia Fabbri. La donna è stata uccisa il 6 febbraio del 2021 nella sua casa di Faenza. Dopo una lunga e complessa indagine, raccontata da Claudio Cagnini, l’ex marito è stato condannato per essere mandante del delitto. Per ciò che concerne la rubrica La storia di, un focus è proposto su Unabomber: per parlarne c’è Francesca Girardi, rimasta ferita in uno dei tanti attentati dinamitardi commessi fra il 1994 e il 2007.